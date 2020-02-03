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武漢肺炎延燒：封關中國 60餘國拉起防疫封鎖線

武漢肺炎疫情升溫 北京爆41起群聚感染124人確診

口罩來了！竹縣今發放1.8萬個給轄內私幼 供緊急使用

2020-02-03 19:26聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

中國武漢肺炎疫情嚴峻，為讓幼兒園中臨時出現呼吸道症狀的幼童，或臨時緊急需求者能夠調度口罩，教育部配送已開學的私立幼兒園備用兒童口罩，已陸續送抵各縣市，新竹縣政府今天代教育部發放防疫備用口罩，總計發送1萬8100個口罩給新竹縣161所私立幼兒園(含非營利幼兒園及教保服務中心)。

中央流行疫情指揮中心日前呼籲健康民眾及一般學生毋需戴口罩，上學上課仍不須戴口罩。教育部強調，此次提供的兒童口罩是緊急支援「防疫備用物資」，幼兒園必須妥善保管及運用，並指定1名管理人員登記口罩使用情形；且不提供一般使用，僅提供臨時性發現幼兒於園內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者配戴。

教育部依據各園實際招收人數，以每50人到60人配送1盒為原則，共分2階段進行配送，第1階段為已經開學的私立幼兒園，全國配送約50萬片，第2階段發放對象為公立幼兒園。

新竹縣府指出，為落實防疫功效，幼兒園應依據公告之相關防疫措施，備妥適量的耳（額）溫槍、洗手液或肥皂以及環境清潔消毒等措施，並落實幼生及教職員工體溫量測，有發現疑似症狀（發燒、咳嗽、有痰）應立即就診，倘為疑似或確診個案應依醫囑在家自主管理，幼兒園須於24小時內進行校園安全系統通報，以利掌握疫情。

為防治武漢肺病，今天下午在新竹縣長楊文科的指揮下，新竹縣政府再次召開一級流行疫情指揮應變會議，包含縣府各局處一級主管、新竹後備等出席，為防範造謠、假訊息，也與新竹地檢署密切合作，各局處已做好應變措施，並每週定期召開應變會議，將防疫視同作戰。

今天下午在新竹縣長楊文科的指揮下，新竹縣政府再次召開一級流行疫情指揮應變會議。記...
今天下午在新竹縣長楊文科的指揮下，新竹縣政府再次召開一級流行疫情指揮應變會議。記者郭政芬／攝影
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市面上的口罩相當難買，讓幼兒園擔心緊急使用的問題，新竹縣府表示，今天發放防疫備用...
市面上的口罩相當難買，讓幼兒園擔心緊急使用的問題，新竹縣府表示，今天發放防疫備用口罩，總計發送1萬8100個口罩給新竹縣161所私立幼兒園。記者郭政芬／攝影
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新竹縣府強調，各局處已做好應變措施，並每週定期召開應變會議，將防疫視同作戰。記者...
新竹縣府強調，各局處已做好應變措施，並每週定期召開應變會議，將防疫視同作戰。記者郭政芬／攝影
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幼兒園口罩新竹

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