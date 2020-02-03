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影／兒童口罩買嘸家長急 鄭文燦：未規定兒童人人戴口罩

2020-02-03 17:38聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市私立、非營利幼兒園相繼開課，家長自備兒童口罩急切卻買不到? 桃園市長鄭文燦今天下午表示，目前防疫規定沒有要求每一個兒童都要戴口罩，有些家長或幼兒園預防性要求孩子戴口罩，中央是希望戴口罩時機和對象都有限制，不是每個人都要戴口罩，市府已透過教育局系統向教育部反映需要提供預備口罩數量，尤其是提供兒童口罩，一部分做為防疫備用儲量，沒有辦法供應每個人每天都戴口罩。

鄭文燦強調，口罩是防疫物資，希望大家不要囤積、不要哄抬價格，也不需太過急切去搶購，目前一個人限購3片是用來備用的，當中央口罩產能開出來之後，供應會比較充裕，他建議中央可以考慮用健保卡或身分證購買口罩，讓防疫物資更均勻分配到每個家戶。

鄭文燦在蘆竹區光明路二段閒置 行空間改善工程啟用典禮，接受訪問做上述說明。他表示，現在發的是備用防疫口罩，中央防疫指揮中心特別強調不是人人都需要戴口罩，戴口罩只有在密閉的空間，像車站、電影院、公車上，或是身體比較虛弱、有慢性病的病人，到醫院去看病時戴口罩，目前許多的防疫專家都已經公開訴求，國內還未到達社區感染和大流行時刻，「不需要人人每天戴口罩」。

桃園市長鄭文燦（中）表示戴口罩時機和對象都有限制不是每個人都要戴口罩，他建議中央...
桃園市長鄭文燦（中）表示戴口罩時機和對象都有限制不是每個人都要戴口罩，他建議中央可以考慮用健保卡或身分證購買口罩均勻分配。記者曾增勳／攝影
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口罩鄭文燦幼兒園武漢肺炎

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