影／兒童口罩買嘸家長急 鄭文燦：未規定兒童人人戴口罩

桃園市私立、非營利幼兒園相繼開課，家長自備兒童口罩急切卻買不到? 桃園市長鄭文燦今天下午表示，目前防疫規定沒有要求每一個兒童都要戴口罩，有些家長或幼兒園預防性要求孩子戴口罩，中央是希望戴口罩時機和對象都有限制，不是每個人都要戴口罩，市府已透過教育局系統向教育部反映需要提供預備口罩數量，尤其是提供兒童口罩，一部分做為防疫備用儲量，沒有辦法供應每個人每天都戴口罩。

鄭文燦強調，口罩是防疫物資，希望大家不要囤積、不要哄抬價格，也不需太過急切去搶購，目前一個人限購3片是用來備用的，當中央口罩產能開出來之後，供應會比較充裕，他建議中央可以考慮用健保卡或身分證購買口罩，讓防疫物資更均勻分配到每個家戶。