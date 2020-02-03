楊梅慶元宵、龍潭迎古董接財神 5日起接力登場

桃園市楊梅、龍潭兩地已有百年歷史的「靚靚楊梅慶元宵」、「龍潭迎古董接財神」5日至9日登場，市長鄭文燦今天和客家事務局、兩區公所、里長、文化團體熱鬧宣傳，活動期間龍潭還有擲筊拿獎金，楊梅有摸彩，讓遊客賞燈品味精緻文化，還有機會拿好禮和好彩頭。

鄭文燦表示，楊梅地區每逢元宵時節「初九南巡進香、初十二花燈迎媽祖遶境」的傳統已流傳近百年，加上楊梅區才獲得2020交通部認證臺灣經典山城小鎮，因此今年元宵節特別打造「金錢鼠布丸」主燈，為鄉親祈求鼠年財源滾滾，金錢數不完。

楊梅元宵系列活動5日下午從錫福宮媽祖進香回鑾遶境熱鬧展開，5、6日晚間在楊梅南北區進行花燈宣傳遶境，7日有絢麗吸睛的花燈踩街競賽，由楊梅各里組隊參加，並邀請宮廟及去年得獎團體一同演出。

2月8日舉辦超強卡司的元宵晚會，邀請國民天團新寶島康樂隊陳昇、R&B新星Julia吳卓源、全民女神朱俐靜、百萬衛冕小王子許富凱等，當天還有特色市集及摸彩活動，精彩演出不可錯過，歡迎民眾前來觀賞同樂，詳情請至「2020靚靚楊梅慶元宵」臉書粉絲專頁查詢。

龍潭地區一年一度的「迎古董接財神」8、9日盛大登場，活動是「龍元宮迎財神」與「龍潭迎古董」合體，成為龍潭在地特色活動，也是桃園最熱鬧的慶典之一。2月8日上午在龍元宮舉辦千人擲筶比賽，總獎15萬元；同日還有結合龍元宮五穀爺出巡的「接財神」、「迎母金補財庫」等活動。

2月9日有「迎古董嘉年華」，從3歲幼兒到80歲長者都組隊踴躍參與，今年「迎古董嘉年華」分為古董組及創意組二組競賽，隊伍將從龍潭運動公園出發步行至龍元宮，沿街分送新年祝福。

客語「古董」有「滑稽、揶揄」的意思，迎古董嘉年華競賽古董組有以姓氏諧音取笑對方的「釣蛤蟆」、「好鬥牛」等主題，重現日本時代上、下街居民相互揶揄的熱鬧光景；創意組有㓾豬公迎財神、鐵扇鬥孫猴、以及新年氣息滿滿的歡喜豐收接財神等精彩內容，各隊伍裝扮爭奇鬥艷、卯足全力練習，以爭取冠軍寶座。晚間更有猜燈謎、晚會表演及摸彩，更多詳情請至「2020龍潭迎古董接財神」臉書粉絲專頁查詢。