親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

大陸公開求救 承認急需口罩、防護衣

防堵武漢肺炎達共識！ 全台大專院校延至3月2日後開學

日本佐賀縣議會率團首次拜會竹縣 踏出合作交流第一步

2020-02-03 16:22聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

日本佐賀縣今天上午首次訪問新竹縣，由石井秀夫（Ishi-Hideo）會長率領佐賀縣議會「台日友好促進議員聯盟」訪問團等15位，新竹縣長楊文科表示，透過此次佐賀縣與本縣的交流機會，期待在教育、文化藝術及觀光方面，雙方建立良好互動的友誼關係。

日本佐賀縣議會今天上午前往新竹縣政府拜會，楊文科表示，台灣和日本雙方人民感情深厚，尤其是九州最為熱絡。去年，由新竹縣議會議員鄭昱芸為團長邀集議員張良印、劉建民、林禹佑及陳新源等與芎林新竹縣客家武術舞獅發展協會組成新竹縣議會文化交流訪問團，拜會佐賀縣議會並進行文化藝術交流，成果顯著。

在教育方面，棒球與羽球等各類體育項目，觀光方面以桐花祭、溫泉季、自行車節等，文化方面則以客家文化及圖書館等將作為日後與佐賀縣的交流方向；目前文化局正籌劃竹縣公共圖書館總館，佐賀縣的武雄圖書館素有日本最美圖書館之一的美名，期待今年有機會造訪武雄圖書館，深入了解圖書館的軟體及硬體等各項整體規劃，作為新竹縣建構借鏡參考資料。

會長石井秀夫表示，佐賀縣近年來生育率下降，雖然政府提出很多政策，但是目前成效不大，透過這次訪問，了解竹縣推行提昇生育率的各項政策，受益良多。觀光方面，佐賀縣有相當有名的溫泉及優質農產品、水產品等，非常歡迎竹縣好朋友們一同來到佐賀縣旅遊。

另外提到除了武雄圖書館外，伊萬里市民圖書館也是相當值得參訪的，歡迎新竹縣的各位前來認識佐賀縣的農業、觀光、文化藝術。

新竹縣長楊文科表示，透過此次佐賀縣與本縣的交流機會，期待在教育、文化藝術及觀光方...
新竹縣長楊文科表示，透過此次佐賀縣與本縣的交流機會，期待在教育、文化藝術及觀光方面，雙方建立良好互動的友誼關係。 記者郭政芬／攝影
分享
日本佐賀縣今天上午首次訪問新竹縣，由石井秀夫（Ishi-Hideo）會長率領佐賀...
日本佐賀縣今天上午首次訪問新竹縣，由石井秀夫（Ishi-Hideo）會長率領佐賀縣議會「台日友好促進議員聯盟」訪問團等15位。記者郭政芬／攝影
分享

新竹溫泉季

延伸閱讀

新竹縣推優良餐飲店家 消費可抽氣炸鍋等好禮

峨眉創生 藉數位轉型翻轉偏鄉

竹縣府開工日堅持傳統 戴口罩辦新春團拜

竹縣 優化交通 暢旺物流

相關新聞

蘆竹區南崁里長 明天免費自發千片口罩

2020-02-03 14:46

她流著農業的血 古雪雲接掌公館鄉農會

2020-02-03 14:26

楊梅龍潭慶元宵5日登場 主燈「金錢鼠布丸」吸睛

2020-02-03 15:47

竹市小提燈「鼠來寶」周末發放 還有演唱會、親子劇

2020-02-03 13:50

新竹縣推優良餐飲店家 消費可抽氣炸鍋等好禮

2020-02-03 11:26

單身也能拍婚紗 閨蜜婚紗照正夯

2020-02-03 08:21

不只記錄愛情 婚紗老店「以愛為名」成功轉型

2020-02-03 08:21

這個廚師怕熱又愛進廚房 不能吃海水產又愛分享食譜

2020-02-03 07:00

竹市擬大修彩虹橋 月底動工

2020-02-02 23:53

紅茶、仙草製餅 茶商拓商機

2020-02-02 23:53

龍潭製茶餅拚觀光 遊客評價高

2020-02-02 23:52

中庄調整池 景觀平台網友瘋傳

2020-02-02 23:46

在地青年推時間銀行 解決需求

2020-02-02 23:02

峨眉創生 藉數位轉型翻轉偏鄉

2020-02-02 22:57

大湖路跑大多數沒戴口罩 跑友：戶外開曠空氣好

2020-02-02 13:58

苗栗(火旁)龍貓裏客家龍競技 福苗龍藝蟬聯金質獎

2020-02-02 13:31

龍潭15公頃金黃魯冰花季 三水茗園搶先綻放

2020-02-02 13:25

另類回娘家 帶第二代回美滿中心報名未婚聯誼

2020-02-02 12:52

竹市彩虹橋首度大規模檢修 市府投入5000萬補強

2020-02-02 12:38

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

超心痛！阿里山咖啡樹受寒流影響 一夜變冰棒

2020-02-02 18:10

基隆「測速王」換人當 警方：別把台62線當高速公路開

2020-02-03 07:11

不受疫情影響 今年鹽水蜂炮如期登場人潮恐更多

2020-02-02 19:46

社區藥局口罩酒精耳溫槍都缺貨 業者：沒東西賣像話嗎

2020-02-02 23:31

北捷板橋等3大站上下班尖峰爆量 環狀線分流

2020-02-03 00:00

環狀線通車搶搭 2天10萬人次

2020-02-02 23:57

往來虎尾與西螺重要橋梁 「吳厝橋」拓寬改建完工啟用

2020-02-03 11:43

受武漢肺炎影響 新竹市城市馬拉松宣布停辦

2020-02-03 16:11

紫南宮鼠年錢母夯到缺貨 3月兌換活動緊急喊卡

2020-02-03 07:32

這個廚師怕熱又愛進廚房 不能吃海水產又愛分享食譜

2020-02-03 07:00

西港慶安宮「落廟」會議 祈求武漢肺炎遠離台灣

2020-02-02 21:55

台灣燈會 台日聯手打造15公尺藝術燈組「觀山入林」

2020-02-03 07:37

中捷公司接管捷運綠線 衝刺年底通車營運

2020-02-03 14:01

她流著農業的血 古雪雲接掌公館鄉農會

2020-02-03 14:26

武漢肺炎延燒 行天宮要求入內參拜一定要「戴口罩」

2020-02-03 12:00

蘆竹區南崁里長 明天免費自發千片口罩

2020-02-03 14:46

綠營總召交接 侯友宜：新北只有「市民黨」

2020-02-03 14:07

花現雙北！ 北市樂活夜櫻祭 新北高灘地花海

2020-02-03 00:12

台灣學校延後開學與放暑假 宜蘭童玩節考慮延後開幕

2020-02-02 18:27

武漢肺炎延燒口罩短缺 嘉義市成立醫事平台因應

2020-02-02 19:09

多虧南迴改 大武獲夯點「9420」

2020-02-02 23:25

單身也能拍婚紗 閨蜜婚紗照正夯

2020-02-03 08:21

不畏疫情 台南2燈節2天破15萬人

2020-02-02 23:47

影／台南永康大樓區寸土寸金 特色溜滑梯祥合公園啟用

2020-02-03 12:17

影／傳承百年古香路 東山迎佛祖回駕廟會啟程

2020-02-03 08:15

韓國瑜小內閣 林麗蟬任有給職顧問

2020-02-02 23:14

蚊子館轉型 中市纖維博物館獲「金館獎」

2020-02-03 12:59

佛光山為武漢肺炎疫情祈福 2月23日舉辦法會

2020-02-02 20:49

推路平 高雄工務局改善郊區道路

2020-02-02 23:49

新北府會關係緊張？ 侯友宜：不擔心

2020-02-03 16:14

東山迎佛祖回駕 白河警出動百餘警力協助

2020-02-03 13:07

離開電商公司返鄉務農 她堅持有機耕作種出健康滋味

2020-02-03 13:00

全面禁用免洗餐具 高屏3月1日實施

2020-02-02 23:42

「台北捷運Go」App疏失 手機查詢卡卡

2020-02-03 00:04

竹市小提燈「鼠來寶」周末發放 還有演唱會、親子劇

2020-02-03 13:50

竹市擬大修彩虹橋 月底動工

2020-02-02 23:53

中庄調整池 景觀平台網友瘋傳

2020-02-02 23:46

寒流發威 阿里山咖啡樹葉變冰棒

2020-02-02 23:40

拒議員協調 北市違建處理委員會10日上路

2020-02-02 23:21

「花現鹿野農遊尋寶趣」饒慶鈴：歡迎來鹿野體驗農村樂

2020-02-02 18:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top