日本佐賀縣議會率團首次拜會竹縣 踏出合作交流第一步

日本佐賀縣今天上午首次訪問新竹縣，由石井秀夫（Ishi-Hideo）會長率領佐賀縣議會「台日友好促進議員聯盟」訪問團等15位，新竹縣長楊文科表示，透過此次佐賀縣與本縣的交流機會，期待在教育、文化藝術及觀光方面，雙方建立良好互動的友誼關係。

日本佐賀縣議會今天上午前往新竹縣政府拜會，楊文科表示，台灣和日本雙方人民感情深厚，尤其是九州最為熱絡。去年，由新竹縣議會議員鄭昱芸為團長邀集議員張良印、劉建民、林禹佑及陳新源等與芎林新竹縣客家武術舞獅發展協會組成新竹縣議會文化交流訪問團，拜會佐賀縣議會並進行文化藝術交流，成果顯著。

在教育方面，棒球與羽球等各類體育項目，觀光方面以桐花祭、溫泉季、自行車節等，文化方面則以客家文化及圖書館等將作為日後與佐賀縣的交流方向；目前文化局正籌劃竹縣公共圖書館總館，佐賀縣的武雄圖書館素有日本最美圖書館之一的美名，期待今年有機會造訪武雄圖書館，深入了解圖書館的軟體及硬體等各項整體規劃，作為新竹縣建構借鏡參考資料。

會長石井秀夫表示，佐賀縣近年來生育率下降，雖然政府提出很多政策，但是目前成效不大，透過這次訪問，了解竹縣推行提昇生育率的各項政策，受益良多。觀光方面，佐賀縣有相當有名的溫泉及優質農產品、水產品等，非常歡迎竹縣好朋友們一同來到佐賀縣旅遊。