受武漢肺炎影響 新竹市城市馬拉松宣布停辦

因大陸新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，新竹市政府今宣布，為確保參賽人員與工作人員安全與健康，避免疫情擴大，原訂2月23日舉辦2020新竹市城市馬拉松將停止辦理，後續退費機制將於2月12日公告於「新竹市城市馬拉松粉絲專頁」。

教育處黃錦能處長指出，中央流行疫情指揮中心於2日決議為維護師生健康，高級中等以下學校108學年度第2學期開學日延後2週至2月25日開學，新竹市相關大型活動也配合辦理取消或延期，為防堵疫情擴散，對於協助賽事的2240名志工、4千名義交警察、80名裁判及2百名工作人員，行程所受的影響，感到抱歉，但為達到防疫無漏洞必須宣布停辦。