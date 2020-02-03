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防堵武漢肺炎達共識！ 全台大專院校延至3月2日後開學

受武漢肺炎影響 新竹市城市馬拉松宣布停辦

2020-02-03 16:11聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

因大陸新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，新竹市政府今宣布，為確保參賽人員與工作人員安全與健康，避免疫情擴大，原訂2月23日舉辦2020新竹市城市馬拉松將停止辦理，後續退費機制將於2月12日公告於「新竹市城市馬拉松粉絲專頁」。

教育處黃錦能處長指出，中央流行疫情指揮中心於2日決議為維護師生健康，高級中等以下學校108學年度第2學期開學日延後2週至2月25日開學，新竹市相關大型活動也配合辦理取消或延期，為防堵疫情擴散，對於協助賽事的2240名志工、4千名義交警察、80名裁判及2百名工作人員，行程所受的影響，感到抱歉，但為達到防疫無漏洞必須宣布停辦。

教育處表示，2020新竹市城市馬拉松停賽所涉及相關退費機制、參賽物資寄送等相關停賽配套措施，將於2月12日公告於「新竹市城市馬拉松粉絲專頁」 https://www.facebook.com/runners105/ ，如有相關的疑問可於官方Line@上進行詢問，新竹市城市馬拉松 LINE官方https://lin.ee/8j4XSEZ，服務時間為09:30-18:30，中午12:00-13:30休息，例假日休息。

新竹市政府今宣布，原訂2月23日舉辦2020新竹市城市馬拉松將停止辦理。圖／新竹...
新竹市政府今宣布，原訂2月23日舉辦2020新竹市城市馬拉松將停止辦理。圖／新竹市府提供
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新竹馬拉松疫情

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