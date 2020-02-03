楊梅龍潭慶元宵5日登場 主燈「金錢鼠布丸」吸睛

今年2020楊梅．龍潭慶元宵活動特別打造「金錢鼠布丸」主燈，祈求鼠年財源滾滾，金錢數不完。圖／客家局提供 分享 facebook

楊梅區每逢元宵時節「初九南巡進香、初十二花燈迎媽祖遶境」的傳統已流傳近百年，加上該區甫獲2020交通部認證為臺灣經典／山城小鎮，故今年元宵節特別打造「金錢鼠布丸」主燈，祈求鼠年財源滾滾，金錢數不完。

桃園市府今天舉辦記者會宣告，楊梅及龍潭兩地已有百年歷史的「靚靚楊梅慶元宵」及「龍潭迎古董接財神」活動，將自2月5日至9日熱鬧登場！

系列活動將由2月5日下午錫福宮媽祖進香回鑾遶境熱鬧展開，2月5日、6日晚間在楊梅南北區進行花燈宣傳遶境，2月7日有絢麗吸睛的花燈踩街競賽，由楊梅各里組隊參加，並邀請宮廟及去年得獎團體一同演出。

2月8日舉辦超強卡司的元宵晚會，邀請國民天團新寶島康樂隊陳昇、R&B新星Julia吳卓源、全民女神朱俐靜、百萬衛冕小王子許富凱等，當天還有特色市集及摸彩活動，精彩演出不可錯過，歡迎民眾前來觀賞同樂，更多詳情請至「2020靚靚楊梅慶元宵」臉書粉絲專頁查詢。

龍潭區一年一度的「迎古董接財神」活動亦將於2月8日至9日盛大登場！「龍元宮迎財神」與「龍潭迎古董」相結合，成為龍潭在地特色活動，是桃園最熱鬧的慶典之一。2月8日上午在龍元宮舉辦千人擲筶比賽，總獎金高達15萬元；同日還有結合龍元宮五穀爺出巡的「接財神」、「迎母金補財庫」等活動。

2月9日則有「迎古董嘉年華」，從3歲幼兒到80歲長者都組隊踴躍參與，今年「迎古董嘉年華」分為古董組（客語「古董」有「滑稽、揶揄」之意）及創意組二組競賽，隊伍將從龍潭運動公園出發步行至龍元宮，沿街分送新年祝福。