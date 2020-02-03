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她流著農業的血 古雪雲接掌公館鄉農會

2020-02-03 14:26聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣公館鄉農會首名女性總幹事古雪雲，今天走馬上任。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉農會首名女性總幹事古雪雲，今天走馬上任。記者范榮達／攝影
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苗栗縣公館鄉農會首名女性總幹事古雪雲今天走馬上任，她公職生涯31年，歷任苗栗縣政府農業、文化、新聞、勞工、衛生及行政等單位，念茲在茲身上流著農業的血液，接棒退休總幹事韓鴻恩，她期許能在巨人的肩膀上繼續前行，打造農民及農會共好的優質農會。

韓鴻恩屆齡退休，公館鄉農會1月31日召開理事會，全票通過遴聘古雪雲，她今天上任，也是公館鄉農會首名女性總幹事，她說，農會歷任總幹事努力，發展多元且有特色，紅棗、芋頭及柿子面積全台數一數二，青年農友展現活力，創意又有技術，她接下總幹事，任重而道遠。

古雪雲說，韓鴻恩總幹事任內，積極改造農會空間環境、人力組織的提升、產品及服務的研發創新，更重要的是信用部存款從20餘億元，成長到40億元，逾放比也是逐年下降，都是非常亮眼的成績，另，推動休閒農業區如黃金小鎮休閒農業區獲得2018年銀牌獎，農業生產專區等成績都獲得農委會及各界的肯定。

上任後，她計畫調整紅棗、芋頭等產期，增加農民收益，農特產部分，進化福菜、復興紫蘇，研發農產加工品，例如芋頭角消費者買回家，目前還要解凍再烹調，如果加工到8分熟，民眾簡單加熱即可輕鬆享用，此外，發展農村傳統及深度旅遊，福菜、紅棗、芋頭、紫蘇、柿餅等特殊產業文化，轉變成創意行銷的元素。

古雪雲去年底從苗栗縣政府行政處長退休，她出生傳統農家，種稻、養豬、養牛、養羊，樣樣都要幫忙，後來就讀國立苗栗農工農場經營科，她是班上唯一女生，功課年年第一名，國立嘉義農專畢業半年她就基層特考及格，走上公職之路，她常認為農業學經歷已經是內化，「我身上應該流著農業的血液」！

苗栗縣農民

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