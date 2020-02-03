武漢肺炎防疫 新竹市府六大安心宣示

針對武漢肺炎疫情，新竹市長林智堅今主持跨局處防疫會報，提出六大安心宣示，包含向中央協調全市醫療院所所需之口罩與酒精、近期大型活動適度延期或取消、公有市場全面消毒，另市府轄下館舍洽公民眾將全面實施額溫測量，即日起也將主動稽查全市內安親、私幼托嬰等單位防疫工作，消防局以最高防疫標準協助轉診。

林智堅表示，家長最關心的校園防疫工作，除配合教育部政策，全市高中職以下各級學校延後至2月25日開學，也責成教育處長督導各校成立防疫小組，進行衛教及防疫宣導，並進行校園全面消毒，為學童健康做好準備；教育處也將主動啟動全市安親、補習班與私幼的稽查，全市教育場所防疫工作務必落實。

根據新竹市衛生局統計，新竹市醫院共有11個負壓隔離病房，但無負壓救護車。新竹市消防局緊急救護科表示，替代方式為以中山分隊、光復分隊的第二輛救護車作為專責救護使用，當收到衛生局通報有疑似病例時，救護人員需穿戴防護衣、手套、護目鏡、口罩等，護送病患，並在離開醫院前將所有設備消毒、一次性用品丟棄後，才會回歸隊上，疫情期間該救護車也不會再出勤其他如車禍等救護，以最高防疫標準協助進行轉診。

為確保防疫工作滴水不露，全新竹市公有市場將全面消毒；市府轄下各單位，包括各區公所、衛生所、地政、文化館舍等，除原配置消毒設備外，將全面量測額溫；近期大型活動也將視情形更改地點、延期或取消，請民眾密切關注官網與臉書發布最新消息。

針對第一線醫事人員的防疫整備工作，林智堅市長指示，將統整市內各醫療院所與基層診所之需要，積極協調中央調度口罩與酒精之需求；衛生局長王宗曦指出，新竹市目前沒有確診案例，衛生局會積極調度庫存的口罩，以第一線面對民眾的醫護人員、市府公務人員為主，並協調統整市府轄下各廳舍院所需求，協助備妥口罩、酒精與額溫槍。

衛生局提醒，民眾平時應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。