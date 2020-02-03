竹市小提燈「鼠來寶」周末發放 還有演唱會、親子劇

新竹市政府於新竹公園推出「城市躲貓貓」藝術燈飾展覽，搭配一旁甫開幕即創下38萬到訪人次的新竹市立動物園，成為年節期間不可錯過的竹市旅遊套裝行程，各燈具更是遊客、網美們必朝聖的打卡熱點，今年元宵節，竹市府將結合燈區展覽，於2月8、9日在新竹公園舉辦「放閃元宵賞花樂」元宵晚會活動，邀請民眾到新竹市欣賞櫻花滿株的浪漫氣氛，春遊煥然一新的百年新竹公園。

城銷處表示，「放閃元宵賞花樂」活動將於2月8日上午10點至晚上8點，以及2月9日上午10點至下午5點於新竹公園熱鬧登場，今年元宵節市府也特製元宵提燈，以「城市躲貓貓」展覽內的藝術主燈「城市填填圈」發想，以可愛的起司小鼠為主題製作「起司鼠來寶小提燈」，2月8日下午5點起在新竹公園現場開放排隊領取，現場設有製作教學區，邀請大小朋友提上小燈籠一同來探索。

市長林智堅表示，「新竹公園再生計畫」邀請專業的樹醫生和樹藝師團隊，讓新竹公園百年來第一次有系統性地進行樹木調查，替園區內3000棵樹木「把脈」，並建立每棵樹的「身分證」與「健保卡」，保護了珍貴老樹，並綠美化周邊環境、改善水域生態環境，趁元宵節搭配園內多株櫻花，白天到新竹可以賞櫻遊動物園，晚上可參加晚會、賞燈，在老樹的陪同下度過元宵。