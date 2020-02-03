親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

首批滯武漢台胞搭東航晚間9點抵台 第二批包機周內啟動

竹市小提燈「鼠來寶」周末發放 還有演唱會、親子劇

2020-02-03 13:50聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

新竹市政府於新竹公園推出「城市躲貓貓」藝術燈飾展覽，搭配一旁甫開幕即創下38萬到訪人次的新竹市立動物園，成為年節期間不可錯過的竹市旅遊套裝行程，各燈具更是遊客、網美們必朝聖的打卡熱點，今年元宵節，竹市府將結合燈區展覽，於2月8、9日在新竹公園舉辦「放閃元宵賞花樂」元宵晚會活動，邀請民眾到新竹市欣賞櫻花滿株的浪漫氣氛，春遊煥然一新的百年新竹公園。

城銷處表示，「放閃元宵賞花樂」活動將於2月8日上午10點至晚上8點，以及2月9日上午10點至下午5點於新竹公園熱鬧登場，今年元宵節市府也特製元宵提燈，以「城市躲貓貓」展覽內的藝術主燈「城市填填圈」發想，以可愛的起司小鼠為主題製作「起司鼠來寶小提燈」，2月8日下午5點起在新竹公園現場開放排隊領取，現場設有製作教學區，邀請大小朋友提上小燈籠一同來探索。

市長林智堅表示，「新竹公園再生計畫」邀請專業的樹醫生和樹藝師團隊，讓新竹公園百年來第一次有系統性地進行樹木調查，替園區內3000棵樹木「把脈」，並建立每棵樹的「身分證」與「健保卡」，保護了珍貴老樹，並綠美化周邊環境、改善水域生態環境，趁元宵節搭配園內多株櫻花，白天到新竹可以賞櫻遊動物園，晚上可參加晚會、賞燈，在老樹的陪同下度過元宵。

城銷處補充，晚會當天將有YOYO家族、兒童劇團櫻花劇場、知名藝人唐貓、蛋堡、李千那現場熱鬧演唱，還有文創DIY、文創市集等，因應武漢肺炎疫情，現場市集將以手作藝品為主、無飲食攤商，讓市民朋友感受不一樣的過節氛圍，活動資訊請上新竹市政府官網查詢，FB粉絲專頁「新竹市新鮮事」或撥打服務專線。

今年元宵節新竹市府推出可愛的起司小鼠為主題製作「起司鼠來寶小提燈」，2月8日下午...
今年元宵節新竹市府推出可愛的起司小鼠為主題製作「起司鼠來寶小提燈」，2月8日下午5點起在新竹公園現場開放排隊領取。圖／新竹市府提供
分享
今年元宵節新竹市府推出可愛的起司小鼠為主題製作「起司鼠來寶小提燈」，2月8日下午...
今年元宵節新竹市府推出可愛的起司小鼠為主題製作「起司鼠來寶小提燈」，2月8日下午5點起在新竹公園現場開放排隊領取。圖／新竹市府提供
分享
今年元宵節新竹市府推出可愛的起司小鼠為主題製作「起司鼠來寶小提燈」，2月8日下午...
今年元宵節新竹市府推出可愛的起司小鼠為主題製作「起司鼠來寶小提燈」，2月8日下午5點起在新竹公園現場開放排隊領取。圖／新竹市府提供
分享
今年元宵節新竹市府推出可愛的起司小鼠為主題製作「起司鼠來寶小提燈」，2月8日下午...
今年元宵節新竹市府推出可愛的起司小鼠為主題製作「起司鼠來寶小提燈」，2月8日下午5點起在新竹公園現場開放排隊領取。圖／新竹市府提供
分享

新竹元宵節櫻花

延伸閱讀

LINE元宵特效台灣限定 iOS用戶專屬

嘉市府設計Q版鼠年小提燈 3千個免費發

元宵節吃湯圓要健康 營養師研發高纖低卡三彩圓

中彰投元宵小提燈 錢鼠娶親鼠超萌

相關新聞

武漢肺炎防疫 新竹市府六大安心宣示

2020-02-03 13:54

新竹縣推優良餐飲店家 消費可抽氣炸鍋等好禮

2020-02-03 11:26

單身也能拍婚紗 閨蜜婚紗照正夯

2020-02-03 08:21

不只記錄愛情 婚紗老店「以愛為名」成功轉型

2020-02-03 08:21

這個廚師怕熱又愛進廚房 不能吃海水產又愛分享食譜

2020-02-03 07:00

竹市擬大修彩虹橋 月底動工

2020-02-02 23:53

紅茶、仙草製餅 茶商拓商機

2020-02-02 23:53

龍潭製茶餅拚觀光 遊客評價高

2020-02-02 23:52

中庄調整池 景觀平台網友瘋傳

2020-02-02 23:46

在地青年推時間銀行 解決需求

2020-02-02 23:02

峨眉創生 藉數位轉型翻轉偏鄉

2020-02-02 22:57

大湖路跑大多數沒戴口罩 跑友：戶外開曠空氣好

2020-02-02 13:58

苗栗(火旁)龍貓裏客家龍競技 福苗龍藝蟬聯金質獎

2020-02-02 13:31

龍潭15公頃金黃魯冰花季 三水茗園搶先綻放

2020-02-02 13:25

另類回娘家 帶第二代回美滿中心報名未婚聯誼

2020-02-02 12:52

竹市彩虹橋首度大規模檢修 市府投入5000萬補強

2020-02-02 12:38

石門水庫中庄調整池景觀台媲美天空步道 16日起開3個月

2020-02-02 11:14

祥龍點睛龍隊神靈附身 大街小巷庇佑平安

2020-02-02 11:10

她年年收到一籃普通的草莓 背後故事讓人流淚

2020-02-02 09:12

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

超心痛！阿里山咖啡樹受寒流影響 一夜變冰棒

2020-02-02 18:10

基隆「測速王」換人當 警方：別把台62線當高速公路開

2020-02-03 07:11

不受疫情影響 今年鹽水蜂炮如期登場人潮恐更多

2020-02-02 19:46

社區藥局口罩酒精耳溫槍都缺貨 業者：沒東西賣像話嗎

2020-02-02 23:31

環狀線通車搶搭 2天10萬人次

2020-02-02 23:57

西港慶安宮「落廟」會議 祈求武漢肺炎遠離台灣

2020-02-02 21:55

北捷板橋等3大站上下班尖峰爆量 環狀線分流

2020-02-03 00:00

口罩難買 侯友宜：安親班不得限制兒童未戴口罩不能上課

2020-02-02 16:54

台灣燈會 台日聯手打造15公尺藝術燈組「觀山入林」

2020-02-03 07:37

這個廚師怕熱又愛進廚房 不能吃海水產又愛分享食譜

2020-02-03 07:00

紫南宮鼠年錢母夯到缺貨 3月兌換活動緊急喊卡

2020-02-03 07:32

往來虎尾與西螺重要橋梁 「吳厝橋」拓寬改建完工啟用

2020-02-03 11:43

高鐵延伸宜蘭 林姿妙：去年新年希望今年更有希望

2020-02-02 15:16

台灣學校延後開學與放暑假 宜蘭童玩節考慮延後開幕

2020-02-02 18:27

花現雙北！ 北市樂活夜櫻祭 新北高灘地花海

2020-02-03 00:12

單身也能拍婚紗 閨蜜婚紗照正夯

2020-02-03 08:21

武漢肺炎延燒 行天宮要求入內參拜一定要「戴口罩」

2020-02-03 12:00

南鯤鯓代天府祈安禮斗法會 祈求武漢肺炎遠離

2020-02-02 16:29

武漢肺炎延燒口罩短缺 嘉義市成立醫事平台因應

2020-02-02 19:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top