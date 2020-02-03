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新竹縣推優良餐飲店家 消費可抽氣炸鍋等好禮

2020-02-03 11:26聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣政府衛生局舉辦「到竹縣、刮豪禮」，活動從即日起至2月28日為止，凡前往新竹縣獲「家家有標章、共下愛健康」核定，並參與活動的優良餐飲店家，消費滿300元即贈刮刮卡1張（600元兩張依此類推），將有機會刮到氣炸鍋、電子鍋、電烤箱等好禮。

新竹縣長楊文科表示，本次活動以刮刮卡方式讓消費者認得縣府所推出「家家有標章、共下愛健康」標章，提升民眾對食品衛生安全重視，並藉此機會增加獲認證店家能見度，使優良餐廳評核得以擴散，提昇本縣食安管理效能。詳情請上新竹縣衛生局（https://www.hcshb.gov.tw/）或臉書「家家有標章 共下愛健康」，另外，參與店家門口也貼有活動海報，方便提供消費者辨識。

新竹縣衛生局長殷東成說，新竹縣政府積極推動在地飲食文化，鼓勵業者採用在地溯源食材，創造政府、業者、民眾互惠達到三贏，而參與店家為獲「家家有標章、共下愛健康」標章核定，符合「食品良好衛生規範準則（GHP）」，作業場所環境、建築、設施、廁所及用水等基本規定，以及廚房設備器具及人員等要求通過，確保整體供餐流程中衛生安全或品質。

此核定由衛生局自100年起開始實施餐飲衛生管理分級評核制度，由衛生人員、專家學者組成評核小組，對餐飲業者從業人員、作業場所、設施及品保制度之管理進行評核，並要求繼續維持GHP、做好衛生自我管理，以提升餐飲衛生安全，並提供消費者選擇參考。

活動辦法: 凡來店消費滿 300元，即贈刮刮卡乙張 (600元兩張依此類推)

活動期間：109年2月1日至2月28日

兌換期限：109年3月31日止（未於期限內兌換，視同放棄）

活動獎品:氣炸鍋5個、保溫瓶20個、電子鍋 5個、悶燒罐組10組、電烤箱 5個、電子行李秤10個、隨行杯 5個、統一超商禮劵580張。

活動從即日起至2月28日為止，凡前往新竹縣獲「家家有標章、共下愛健康」核定，並參...
活動從即日起至2月28日為止，凡前往新竹縣獲「家家有標章、共下愛健康」核定，並參與活動的優良餐飲店家，消費滿300元即贈刮刮卡1張。記者郭政芬／攝影
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本次活動以刮刮卡方式讓消費者認得縣府所推出「家家有標章、共下愛健康」標章，提升民...
本次活動以刮刮卡方式讓消費者認得縣府所推出「家家有標章、共下愛健康」標章，提升民眾對食品衛生安全重視。記者郭政芬／攝影
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衛生局新竹食安

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