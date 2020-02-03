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不只記錄愛情 婚紗老店「以愛為名」成功轉型

2020-02-03 08:21聯合報 記者陳斯穎王駿杰黃瑞典／新竹即時報導

現在年輕人越來越晚婚，不婚的也很多，讓婚紗產業蕭條許多，為了讓婚紗產業經營更多元，業者看準現代人喜歡拍照「紀念」生活，跳脫婚紗攝影框架，推出以愛為名的「人像攝影」，保留婚攝的浪漫，但主角不再限於新人，而是親子、閨蜜、甚至寵物等。

新竹京華婚紗董事長特助劉凱希表示，現在年輕人不婚主義，或是結婚只登記，不走傳統拍照、宴客的模式，再加上現在是自媒體時代，婚攝產業門檻不高，只需要有攝影器材及技術，越來越多個人工作室紛紛成立，在網路上低價競爭，都讓傳統婚紗業者受到影響，一度嚴重影響營運。

面對這些衝擊，京華婚紗從3年多前開始轉型，過去婚攝只記錄愛情，現在親情、友情也都是可發展的產品線，除了傳統的男女婚紗寫真，推出親子寫真、兒童寫真、閨蜜寫真，或是有民眾想記錄自己與愛寵相處的模樣，通通都能客製化拍攝。

在所有的產品線中，以拍攝全家福的親子寫真最多，為搶攻親子商機，京華婚紗更斥資打造嬰幼兒寫真主題館，除了有「無毒」造型玩具，也貼心為媽媽設置哺乳空間。

業者也發現，閨蜜婚紗有成長的趨勢，因為在臉書、PTT或Dcard等網路平台，越來越多女孩會分享拍閨蜜婚紗的過程及心得，雖然現在人手一台相機、手機，想自己拍照很容易，但由專業攝影師拍出來的作品更精緻，也讓許多女孩都將閨蜜婚紗列進人生清單中。

劉凱希指出，自從增加多元產品線後，每年的營業額成長了二至三成，而拍閨蜜婚紗、親子寫真，一年365天都能拍，不像結婚會挑月份、挑日子拍照，也讓婚紗產業沒有了淡旺季之分。

經營2年的半熟蛋自助婚紗工作室表示，在投入婚攝行業前，他們就觀察到現在年輕人不婚、晚婚的現象，因此從一開始成立工作室就將親子、孕婦寫真、閨蜜婚紗等列進經營項目。他們分析客群，傳統婚紗拍攝大概佔了近6成，其他項目則都約1成多。

京華婚紗提供各種風格的室內及室外布景讓消費者選擇。圖／京華婚紗提供
京華婚紗提供各種風格的室內及室外布景讓消費者選擇。圖／京華婚紗提供
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婚紗業者除了傳統的男女婚紗寫真，推出親子寫真、兒童寫真。圖／京華婚紗提供
婚紗業者除了傳統的男女婚紗寫真，推出親子寫真、兒童寫真。圖／京華婚紗提供
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京華婚紗指出，拍婚紗寫真不一定只限伴侶，單身女性或一群好姊妹也可走進婚紗店，記錄...
京華婚紗指出，拍婚紗寫真不一定只限伴侶，單身女性或一群好姊妹也可走進婚紗店，記錄最美時刻。圖／京華婚紗提供
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婚紗業者除了傳統的男女婚紗寫真，推出親子寫真、兒童寫真。圖／京華婚紗提供
婚紗業者除了傳統的男女婚紗寫真，推出親子寫真、兒童寫真。圖／京華婚紗提供
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除了傳統的男女婚紗寫真，也有民眾想記錄自己與愛寵相處的模樣，業者都能客製化拍攝。...
除了傳統的男女婚紗寫真，也有民眾想記錄自己與愛寵相處的模樣，業者都能客製化拍攝。圖／京華婚紗提供
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