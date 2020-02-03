這個廚師怕熱又愛進廚房 不能吃海水產又愛分享食譜

在新竹市熱鬧的巨城商圈，有一家牛肉麵專賣店「墨簡單料理」隱身在巷弄中，除了屋內外保留60、70年代的復古風，牛肉麵的味道也讓人流連忘返，這間小店的掌廚人莫少羚從小就是一個怕熱、容易流汗的人，加上從小就某些特定食物過敏，照理說應該跟廚房沾不上邊，但他卻成了一位怕熱又愛進廚房的廚師，還開了一家小餐館，滿足自己的口腹之欲。

熱愛煮菜的他，自小就罹患不能吃海鮮、水產、雞腳、鴨掌等人間美味的特殊過敏症，但當時年少無知，導致多次休克送醫，在鬼門關走了好幾次，也因為曾經距離死亡很近，他很認份不是自己煮，就是只能到固定餐廳用餐，當一個廚師不能試吃部分料理時，他就靠著熟記調味多寡化成美味，甚至還透過插花、書法、畫畫提升自我，很難想像，店內的佈置、設計、書法幾乎都是他一手包辦。

樂於分享莫少羚在開餐館前，每天在臉書上分享各種在家裡就可以自己輕鬆做菜的食譜，2年來，分享了約600道料理，不只結交不少志同道得的好友，還遇過有人私訊拜託他到家裡教學，他也不藏私免費教學，甚至為了方便上班族，他研發自己的牛肉湯麵料理包，讓上班族下班就能在小窩煮上一碗麵，輕鬆度過下班時光。