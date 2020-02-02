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紅茶、仙草製餅 茶商拓商機

2020-02-02 23:53聯合報 記者張弘昌／桃園報導

桃園龍潭茶農融合普洱茶餅方式，將台茶18號茶菁壓製成圓餅。 記者張弘昌／攝影
桃園龍潭茶農融合普洱茶餅方式，將台茶18號茶菁壓製成圓餅。 記者張弘昌／攝影
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龍潭茶區因罐裝飲料茶市場帶動，許多老茶園陸續復耕，茶產業欣欣向榮，面對手搖飲等多元飲品競爭，除罐裝飲料茶本業外，也轉型朝抹茶粉、紅茶及烏龍茶等多樣性商品拓展商機，還有茶商朝複合型態經營，也賣紅茶及仙草茶茶餅。

龍潭區農會理事長黃璟舞表示，罐裝飲料茶風行，帶動龍潭農民種植綠茶風氣，條型綠茶收購訂單不斷，讓龍潭茶葉現新商機，但隨著手搖飲店興起及市占率逐漸攀高，茶產業出現微妙變化。

台灣食品的罐裝飲料茶，原先由越南等地進口茶葉加工，隨著市場型態轉變，業者轉在台灣產地契作及收購茶葉，帶動龍潭茶葉發展。黃璟舞表示，手搖飲茶店一家一家的開，現泡鮮茶飲除夏天搶手，連冬季也銷路不錯，但市場越來越競爭，茶產葉要找新出路。

黃璟舞指出，除了飲料茶材料供應，製茶廠也新開發抹茶粉研製，提供麵包店或糕餅店業者使用，過去以綠茶為生產大宗，現也拓展到紅茶、烏龍茶品來迎合消費市場的新趨勢與變化。

桃園市茶業公會理事長邱國雄表示，高山茶及日月潭紅茶在台灣的市場商機很大，桃園市府也推「桃映紅茶」品牌行銷，桃園除傳統高價位東方美人茶外，茶農也另推「番庄烏龍」新品牌，還打入冷泡手搖飲市場，還行銷桃園在地特色的仙草茶飲，以普洱茶餅模式，行銷紅茶及仙草茶餅。

茶葉

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