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竹市幼兒園至高中 寒假課後輔導營隊返校日等皆暫停

2020-02-02 20:50聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

依照中央流行疫情指揮中心今決議，為維護師生健康，決定將高級中等以下學校108學年度第2學期開學日延後2周至2月25日開學，教育部配合政策，將下學期休業式延後至7月14日辦理，另原定2月15日配合1月23日彈性放假調整上課機制，考量日期已包含於延長寒假期間內，相關措施予以取消。

對此，新竹市政府教育處相關處理措施包含，竹市公私立高中職、國中小、公立幼兒園（不含私立幼兒園和非營利幼兒園）均配合延後至2月25日開學，休業式為7月14日；但畢業考和畢業典禮配合國中會考時程不變，考量畢業生權益故暫時不做調整，其餘行事均配合調整；市立高國中小寒假輔導、課後照顧班、營隊活動、返校打掃、返校日等一切活動均配合停止。

針對公立幼兒園寒假課後留園部份，新竹市教育處考量目前應以防疫為最優先考量，決策全面停止；校園場地仍維持校園管理辦法正常進行。

教育處表示，因應疫情已要求新竹市幼兒園及中小學成立防疫小組、全面清潔消毒，開學後更要加強落實師生體溫量測、衛教宣導，以及疫情通報機制，徹底維護師生健康，加強落實防疫工作。另，對未停課的補習班及兒童課後照顧中心(安親班)將會要求相關業者加強防疫工作包含落實量體溫、備妥酒精消毒、保持教學環境通風良好等，並加強防疫工作稽查，以維護學童健康權益。

竹市教育處晚間宣布市立高國中小寒假輔導、課後照顧班、營隊活動、返校打掃、返校日等...
竹市教育處晚間宣布市立高國中小寒假輔導、課後照顧班、營隊活動、返校打掃、返校日等一切活動均配合停止。圖／新竹市府提供
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竹市教育處晚間宣布市立高國中小寒假輔導、課後照顧班、營隊活動、返校打掃、返校日等...
竹市教育處晚間宣布市立高國中小寒假輔導、課後照顧班、營隊活動、返校打掃、返校日等一切活動均配合停止。圖／新竹市府提供
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