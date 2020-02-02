竹市幼兒園至高中 寒假課後輔導營隊返校日等皆暫停

依照中央流行疫情指揮中心今決議，為維護師生健康，決定將高級中等以下學校108學年度第2學期開學日延後2周至2月25日開學，教育部配合政策，將下學期休業式延後至7月14日辦理，另原定2月15日配合1月23日彈性放假調整上課機制，考量日期已包含於延長寒假期間內，相關措施予以取消。

對此，新竹市政府教育處相關處理措施包含，竹市公私立高中職、國中小、公立幼兒園（不含私立幼兒園和非營利幼兒園）均配合延後至2月25日開學，休業式為7月14日；但畢業考和畢業典禮配合國中會考時程不變，考量畢業生權益故暫時不做調整，其餘行事均配合調整；市立高國中小寒假輔導、課後照顧班、營隊活動、返校打掃、返校日等一切活動均配合停止。

針對公立幼兒園寒假課後留園部份，新竹市教育處考量目前應以防疫為最優先考量，決策全面停止；校園場地仍維持校園管理辦法正常進行。