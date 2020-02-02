龍潭15公頃金黃魯冰花季 三水茗園搶先綻放

桃園市龍潭區是全台最早種植魯冰花的地區，又稱為魯冰花的故鄉。每年年底茶農會在茶園間灑種，隔年2月至3月期間可以看到盛開滿園的金黃花朵，猶如蝴蝶般點綴在茶園間，在光線的照映下斑斕奪目、美不勝收。

桃園市府舉辦「戀戀魯冰花」活動已邁入第三屆，種植近15公頃的金黃魯冰花，分佈於龍潭區大北坑休閒農業區及三和展區和窯文創園區，目前在大北坑三水茗園已經可以看到魯冰花搶先綻放的美麗身影，想要搶先欣賞魯冰花的民眾可以藉由園區內步行指標，將魯冰花、茶園、老屋及古道結合，欣賞獨一無二的茶田花海，找茶尋花，來趟豐富的生態、文化、美食輕旅行。

今年魯冰花季活動期間為2月15日至3月8日，目前展區花況除三水茗園搶先綻放外，其他區域將陸續綻放，預計2月中下旬最美，想要體驗綿延大地的金黃魯冰花毯與綠色茶道相互交織，漫步茶園中欣賞隨風搖曳的一串串耀黃魯冰花花穗，屆時歡迎大家來龍潭欣賞「魯冰花」之美。