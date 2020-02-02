另類回娘家 帶第二代回美滿中心報名未婚聯誼

雖然「武漢肺炎」造成不少人不敢出遠門，卻有不少早期參加未婚聯誼，並組成「美滿家族」的23對夫妻，新年期間先後回到當時譜良緣的中壢區美滿服務中心，他們抱著「回娘家」的心情憶當年；其中有五對夫妻總共帶著9位兒女回美滿報名未婚聯誼，生了兩個醫師兒子的陳先生，希望兒子也可以在美滿找到另一半，育有兩個高考及格女兒的王姓夫妻，當年參加一次就結婚，也希望兩個女兒母親節前嫁出去。

成立於民國74年的中壢區美滿服務中心，透過「個別一對一」、「兩人行團體戶外行」、「水餃聯誼」以及「海外兩人行」等活動，促成一萬五千多對良緣，每年新春，總會有不少已經成家的男女回來敘舊，一位住在台北的台電退休員工，每月還會回來與中壢區美滿服務中心主任徐乃義聊陳年往事。

當年任職桃園縣政府的王先生，第一次參加就認識李姓高中女老師，婚後生了兩個女兒，如今也都高考及格，並且擔任公職，王先生告徐乃義，女兒服務的單位也有許多人追，但他認為透過徐乃義35年專業過濾的對象，相信比較不會有差錯。

陳先生兩個兒子都在台北大型醫院當醫師，雖然有不少人推薦條件不錯的女生，甚至有人開出協助開醫院的條件，陳爸爸卻認為自己是普通家庭，兒子只要找到正常上班族女孩就好，不用找甚麼大戶人家的千金，兩個年輕的醫師也認同父母的看法。

在「回娘家」的男女中，民國76年參加中壢區美滿服務中心「泰國海外聯誼」的張先生，生了兩位空姐女兒，張先生開玩笑說，可能當時夫妻在高空來電，所以才會生下空姐女兒。

不過，一對89年結婚至今卻膝下沒有兒女的劉姓夫婦，看到別人兒女成群也難免有些失望，徐乃義建議劉姓夫妻，可以到家扶中心申請擔任低收入家庭兒童的「認養人」，化小愛為大愛，也許也可以展開不一樣的心情。