竹市彩虹橋首度大規模檢修 市府投入5000萬補強

新竹市17公里沿岸6座橋為拍照打卡熱點，也是自行車騎士必經景點，新竹市政府今表示，其中彩虹1、2橋使用超過15年，市府將投入5千萬全面更新鋼索與螺栓等重要元件，並引進專業儀器，全面體檢另外4座橋梁，預計2月底動工，新竹市長林智堅表示，這是17公里自行車道橋梁首度大規模檢修工程，完工後能讓旅客在更安全的環境下欣賞自然生態。

17公里沿線是一條具在地生態特色又安全舒適的海岸自行車道，每年吸引超過20萬人來訪，沿線有6座鋼構橋梁，分別是彩虹1、2號橋、彩虹大橋、彩虹小橋、藍天與白雲橋。林智堅表示，過去市府每兩年定期檢查這些橋梁，去年底成功向中央爭取經費，今年總共投入5000萬元，補強兩座橋梁，更透過專業儀器檢測，進行大規模、系統性的結構檢測。

城銷處表示，彩虹1、2橋興建較早、使用約15年，已有元件生鏽，本次橋梁補強工程，將全面更新鋼索、螺栓、鋼承板，提昇橋樑的使用安全；其餘4座橋梁也將以專業儀器進行全面體檢，包含鋼索拉力測試、檢測螺栓與鋼承板等鏽蝕的構件，也將聽取專家與周邊里民的意見後重新塗裝，以賦予橋梁符合當地生態特色與美學的視覺景觀，預定2月底動工、今年度完成。