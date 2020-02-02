祥龍點睛龍隊神靈附身 大街小巷庇佑平安

客委會客庄12大節慶苗栗（火旁）龍系列活動，11支龍隊今天正月初九天公生上午9點在苗栗市玉清宮開光點睛，從此神靈附身，神龍穿梭大街小巷，庇佑人間平安，苗栗市長邱鎮軍期許連續22年的客庄特有元宵民俗，越（火旁）越旺。

苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、客委會副主委楊長鎮、苗栗市長邱鎮軍、中油公司董事長歐嘉瑞等人，依傳統科儀在玉清宮內上香，邱鎮軍奏表後，取雄雞冠血，隨後依序在11尾祥龍眼、耳、鼻、舌、額、身、尾的順序開光後完成，猶如神龍天降，氣氛熱烈。

今年11尾祥龍分別是苗栗市公所龍隊、聯合大學文觀系龍隊、頭屋國中逗逗龍隊、苗栗神龍館、華揚民俗文化團、二岡坪祥龍隊、聯興龍藝、福星田寮龍藝、鶴聯龍藝、福苗龍藝、三義龍藝。

儀式完成後，掛紅、插金花，各支龍隊彷如活過來，一時之間11尾神龍擺動，氣勢萬千，隨後龍隊排列形成龍門，讓民眾從中穿越，象徵「穿龍門 得好運」，現場吸引大批民眾爭相穿龍門求好運，並從邱鎮軍等人手中領取「客家龍神御守」保平安。

接著辦理貓裏客家龍競技，市公所指出，苗栗傳統舞龍的龍形自成一格，龍頭較大、也較重，尾巴往上捲，而且苗栗舞龍的動作，多為穿繞、迴轉、伸縮，加上投擲鞭炮的（火旁）龍動作，形成獨特的「（火旁）龍」套路，因此貓裏客家龍競技的評分標準，特別增列了「龍的造型與特色」，凡能呈現客家特色，都列進評分標準，金質獎可獲5萬元獎金。