她年年收到一籃普通的草莓 背後故事讓人流淚

苗栗縣大湖鄉種植面積約480公頃，有草莓王國之稱，大湖鄉長胡娘妹近年來收到最有價值的春節禮物，卻是一籃很普通的草莓，沒有特大的漂亮，卻是意義深遠。她分享背後故事，讓許多人感動掉淚 。

胡娘妹說，她10年認識草莓的主人A男，春節前夕她參與婦女社團慰問，A男太太因騎機車載放學的女兒回家發生車禍，腦殻都裂了，數次的開刀救回一命，她至今印象深刻，A太太剛從醫院回到家癱瘓在床，床邊的3名小孩，大女兒僅國小3年，二女兒讀幼兒園，三女兒3歲。

A太太因這場車禍嚴重智力退化，胡娘妹第2年再去看A太太時，A太太手中抱著一個布偶熊寶寶，突然跟A說想喝茶，A太太倒了茶，A太太卻把茶餵給熊寶寶，她看了鼻酸落淚，想到稚幼的小孩，及家徒四壁，這家春節要如何度過？

胡娘妹記憶猶新，春節前夕一天傍晚很冷，她載了春節應景物品到A男家，昏暗的燈光下，Ａ男大女兒蹲在牆角下洗米，另兩個妹妺在媽媽躺著的床旁靠在床頭分睡兩邊，A男因剛領到錢，外出買過年用品，她聽到又哭了，多辛酸的一家。

4年後一天，她接到A男的電話領到賠償及保險費了，算算養3個女兒及種草莓，應該夠了，平常給的幫忙就到此為止，將錢及物資給比他更需要的人，A很堅持，且說一定會將小孩養大，她第一次參選鄉長，A帶著一家人來，手中捏了1張皺皺的千元鈔要捐款，胡娘妹含著眼淚婉謝。