影／竹南后厝龍鳳宮乞龜祈福 企業主百萬元抱回大龜王

苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮新春期間舉辦乞龜祈福擲龜王平安祭活動，今年大龜王價值100萬元，由地方企業家乞得，這座祈福錢龜以新台幣2000元現鈔裝飾，光現鈔價值就約70萬元，連日在廟前陳列，吸引眾人目光。

龍鳳宮擁有高達136台尺、號稱全世界最高的大媽祖神像，香火鼎盛，今年新春期間香客人潮不斷，廟方並推出乞龜祈福平安祭活動，連日來在宮前廣場展示以錢幣、紙鈔製作的祈福金錢龜，各種尺寸、大小不一，有的還用美元、人民幣裝飾製作，場面壯觀。

龍鳳宮管理委員陳美月說，乞龜習俗在大陸沿海及閩南地區已有數百年歷史，流傳到台灣並不斷演變，早年是為求子、求平安，信眾會擲筊祈求以紅龜粿或紅龜包製成的福龜，乞得後帶回家與親友分食、分享福氣，到了現代工商社會，生意人腦筋會選擇乞金錢龜，帶回去當錢母祈福，事業更興旺發展。

龍鳳宮昨天上午舉辦乞龜平安祭表演，社區團隊及廟方的迎賓隊載歌載舞，還有不少信眾將乞得的祈福錢龜請回家裡或公司，請回錢龜時並燃放鞭炮，熱鬧非凡。