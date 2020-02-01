楊梅農民節爭大小！亞洲標槍王祖父21斤巨大蘿蔔蘿奪冠

桃園市楊梅今天舉行楊梅區農會農民節，也舉辦大菜王競賽，其中蘿蔔組由亞洲標槍王 「黃金右臂」國手鄭兆村的祖父鄭石遠種植的巨大蘿蔔奪下冠軍，除了重達21斤，外型扭曲酷似人蔘，鄭石遠的女兒鄭美蓮表示，獲獎的蘿菠由自己播種，父親負責按時灌溉，並無特別的栽種秘訣，能種出這麼大的蘿蔔全家人都非常驚喜。

此外，高麗菜冠軍則由議員李家興種出的30斤大高麗菜奪冠。李家興服務處主任李一松透露，李家興一直以來都有栽種農作物的習慣，能種出如此巨大的高麗菜，除了靠補充足夠的肥料，勤拔雜草，不讓雜草與農作物爭搶養分，非常重視農地管理，才能讓高麗菜頭好壯壯。

桃園市長鄭文燦出席活動時表示，今天除了在活動中表揚楊梅傑出農友與農政人員外，更希望楊梅各項農特產品皆能獲得鼓勵，讓市民朋友看見農特產品的價值，進而推廣農特產品衍生的美食。

過去楊梅農會用心打拚，每種產銷班皆相當出色，積極行銷在地農特產品，包括水稻、仙草、苦茶、茶葉、畜牧及蔬菜等，不斷斬獲佳績，其中農友葉時帖榮獲去年稻米達人競賽好米組季軍，非常不容易。同時，楊梅區農會去年底也推出仙草雞湯與仙草排骨湯組合的「仙草雙寶」伴手禮，藉此多元化推廣楊梅農業，值得肯定。

鄭文燦指出，市府也推動農業相關政策，以農民職業災害保險為例，保險費用由市府負擔50%，中央政府補助20%。農民只須負擔30%，因此每位農友一年僅須負擔90元，即可獲得保障，相當便宜，且未來職災保險給付的範圍亦會擴大，歡迎符合資格的農友們踴躍參加保險，讓從農更有保障。