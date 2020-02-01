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桃園市機車汰舊換新補助出爐 換車最高2.4萬元

2020-02-01 17:41聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

今年環保署取消新購電動機車補助，但擴大補助1到4期老舊機車換新，向來自行補助優渥的桃園市政府在近日終於公布今年補助方案，新購電動機車補助6千元，1到4期機車汰舊換新連同環保署補助最高1.4萬元，較往年最大不同是訂出補助件數上限，不再全面滿足，避免空汙基金捉襟見肘，另針對中低收入戶與復興區民加碼，買車最高補2.4萬元，籲儘早申請。

為鼓勵淘汰高汙染的二行程機車，在桃園市汰舊換購電動機車，一度最高補助3.4萬元，購車民眾趨之若鶩，由於補助連年誘人，成功帶動桃園市電動機車數量達6萬9800輛，市占率5.65%，無論數量、占比都是全國第一，考量電動機車市場有一定成熟度，並配合環保署政策方向，市府環保局過去就曾表態不可能無限制補貼，今年度汰舊換新方案有重大變革。

桃園市環保局指出，新購電動機車雖環保署不再補助，市府仍補助6千元，金額與台南市一樣，其餘車款補助9百元或3千元，若為淘汰1到4期燃油機車換購普通重型的電動機車、7期燃油機車補助9千元，加上環保署5千元，可補助1萬4千元，其餘車款補助3到5千元，環保署則補3千元，盼藉此提高電動二輪車比例，減少傳統機車產生的空氣汙染。

環保局空氣品質保護科長邱于珍說，桃園轄內總機車數達123萬輛，1到4期老舊機車主要指96年6月30日以前出廠，是今年政府主力淘汰車種，桃園估計仍有36萬輛，市府今年配合中央政策提供汰舊換新補助，另針對中低收入戶、復興區市民有加碼，最高有2.4萬元補助。

109年桃園市機車汰舊換新補助計畫出爐，只要元旦起購車即適用，環保局強調，雖然計畫施行至年底，但今年首度規定汰舊換新補助限額1萬5千件、新購補助限額1萬件，中低收入戶與復興區市民加碼限額500件，以去年總申請量3萬件來看，預料受理申請仍可持續至下半年，額滿為止。

市府環保局長呂理德說，為維持桃園市空汙基金穩健運作，因此今年受理補助有名額限制，至於環保署的第1到4期機車汰舊換新補助款並未限額，經濟部針對購買電動機車另有5200元到1萬元不等補助，另市府提供電動二輪車充電設施補助每座1萬元，此項沒有名額限制，請有需求市民儘早辦理。

今年環保署取消新購電動機車補助，但擴大補助1到4期老舊機車換新，向來加碼補助優渥...
今年環保署取消新購電動機車補助，但擴大補助1到4期老舊機車換新，向來加碼補助優渥的桃園市政府終於在近日公布今年市府補助方案，新購電動機車仍有補助6千元，圖為市長鄭文燦騎乘電動機車畫面。圖／桃園市政府提供
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電動機車環保署低收入戶

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