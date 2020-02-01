親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

越南5月1日前拒中港澳台入境 星宇長榮折返

鼠錢數不完 新竹都城隍廟鼠年元宵節花燈競賽登場

2020-02-01 17:25聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

元宵節花燈！新竹都城隍廟元宵節花燈競賽登場，以今年的生肖鼠為創意發想，目前已有132件桌燈、掛燈作品在廟內展示，老鼠娶親、鼠錢數不完等作品應景又充滿趣味，總幹事鄭耕亞說，掛燈以鐵絲塑形，以布包覆，是傳統又充滿古早味的花燈，躦燈下又有求子運的意味，展期到3月10日，歡迎來賞花燈。

鄭耕亞說，早年都城隍爺奉旨賑孤時花燈遶境遊行，日治時期禁止遶境，改以民俗活動在廟裡展示花燈，約於民國70年開始每年元宵節辦花燈競賽，傳承這項民俗藝術，花燈維持傳統的鐵絲塑形為骨架，布料為外皮，可說是「有骨有肉」，非常傳統。

每年的元宵節花燈競賽都以當年的生肖創意發想或綜合創作，今年以鼠為創作主題，1月30日開始收件，已有25件桌燈、107件掛燈作品參賽，2月6日截止收件，將於8日元宵節下午1點舉行啟燈儀式，展期至3月10日。

花燈競賽分為社會組及學生組，由專業評審依主題、創意、技巧、色彩、燈光評分，12日公布成績，獎項包括特優獎、公爺獎、奶奶獎、少爺獎及佳作，鄭耕亞說，社會組特優獎及學生組團體獎，可獲頒「金門保障」獎牌1座，仿照清光緒帝御賜都城隍廟的「金門保障」匾額，獲獎者可保存1年，連續3年得獎則可永久留存。

鄭耕亞說，古時待字閨中的黃花閨女是大門不出，二門不邁的，只能利用元宵節賞花燈的機會覓得如意郎君，且傳統也有躦燈下，生兒子的習俗，獲得特優獎，廟方還有送燈儀式，象徵「送丁」添子的意思。

上百件花燈作品已在廟裡展示，瑞鼠兆豐年、好運鼠不完、鼠運享通、鼠1鼠2賺大錢等吉祥主題，還有老鼠取親、米老鼠及料理鼠王等，傳統又充滿童趣與創意，廟方歡迎踴躍參賽及欣賞。

新竹都城隍廟元宵節花燈競賽登場，以今年的生肖鼠為創意發想，作品應景又充滿趣味。記...
新竹都城隍廟元宵節花燈競賽登場，以今年的生肖鼠為創意發想，作品應景又充滿趣味。記者黃瑞典／攝影
分享
新竹都城隍廟元宵節花燈競賽登場，以今年的生肖鼠為創意發想，作品應景又充滿趣味。記...
新竹都城隍廟元宵節花燈競賽登場，以今年的生肖鼠為創意發想，作品應景又充滿趣味。記者黃瑞典／攝影
分享
新竹都城隍廟元宵節花燈競賽登場，以今年的生肖鼠為創意發想，作品應景又充滿趣味。記...
新竹都城隍廟元宵節花燈競賽登場，以今年的生肖鼠為創意發想，作品應景又充滿趣味。記者黃瑞典／攝影
分享
新竹都城隍廟元宵節花燈競賽登場，以今年的生肖鼠為創意發想，作品應景又充滿趣味。記...
新竹都城隍廟元宵節花燈競賽登場，以今年的生肖鼠為創意發想，作品應景又充滿趣味。記者黃瑞典／攝影
分享
新竹都城隍廟元宵節花燈競賽登場，以今年的生肖鼠為創意發想，作品應景又充滿趣味。記...
新竹都城隍廟元宵節花燈競賽登場，以今年的生肖鼠為創意發想，作品應景又充滿趣味。記者黃瑞典／攝影
分享
新竹都城隍廟元宵節花燈競賽登場，以今年的生肖鼠為創意發想，作品應景又充滿趣味。記...
新竹都城隍廟元宵節花燈競賽登場，以今年的生肖鼠為創意發想，作品應景又充滿趣味。記者黃瑞典／攝影
分享

花燈元宵節

延伸閱讀

台南「龍崎光節空山祭」成臉書IG熱點　活動延...

花燈遊行嘉年華 后里展區開幕前暖身

台中29區花燈車大遊行 民眾先睹為快

桃園燈會、新埔花燈 點燈相輝映

相關新聞

桃園市機車汰舊換新補助出爐 換車最高2.4萬元

2020-02-01 17:41

接力GoShare上路 iRent共享機車今也進軍桃園

2020-02-01 16:14

防範武漢肺炎 桃市圖書館、觀光工廠設「額溫管制」

2020-02-01 16:12

你當市長能滅空汙嗎？ 學生桌遊設計加入空品議題

2020-02-01 14:05

絕佳賞花單車路線 竹縣竹22鄉道粉紅波斯菊花海

2020-02-01 13:50

民眾到超商買口罩撲空 店家：口罩今天才會進倉配送

2020-02-01 12:13

竹縣花3000萬打造廚餘處理廠2.0 有效降低異味飄散

2020-02-01 10:43

日本成田市長小泉一成率團訪桃園 交流機場經濟學

2020-02-01 10:29

寶山打中午文化季 元宵登場

2020-01-31 23:50

清大AI晶片仿視覺 教無人機閃避障礙

2020-01-31 23:08

桃園往返林口長庚 公車新路線省時

2020-01-31 22:53

桃園站前蔣公銅像 慈湖團聚

2020-01-31 22:34

影／2020桃園燈會光之桃花源開幕 點亮老街溪水岸

2020-01-31 20:44

影／驅除瘟疫成特色民俗 苗栗攻炮城、炸邯鄲元宵登場

2020-01-31 19:48

避開塞車路段！桃園往返林口長庚公車新路線來了

2020-01-31 14:28

影／桃園燈會 法國機械巨獸馬戲團光之巨龍秀

2020-01-31 14:27

桃園站前蔣公銅像搬新家 大溪慈湖雕塑公園亮相

2020-01-31 14:19

不受疫情影響 竹縣新埔元宵花燈活動即日起登場

2020-01-31 12:27

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

防疫！買不到濃度75%酒精？台糖教你自製消毒用酒精

2020-01-31 17:40

台南今起交通大執法 永康中華路及東區中華東路是重點

2020-02-01 09:07

中彰投大學暫無延後開學計畫 逢甲11名陸生不能來台

2020-01-31 18:19

不要都擠在蛋黃區 宜蘭花14億蓋第二行政中心後年完成

2020-02-01 13:20

影／2020桃園燈會光之桃花源開幕 點亮老街溪水岸

2020-01-31 20:44

拜南迴改所賜！台東大武獲9420（就是愛你）新亮點！

2020-02-01 11:27

韓國瑜高市小內閣異動 新聞局長請辭鄭照新接任

2020-01-31 18:19

影／財神爺今年管得緊！8000人借發財金、逾半借不到

2020-02-01 07:23

台中買6元口罩？超商：麥夠問Y！市府持續訪查防疫物資

2020-02-01 12:38

中央統一分口罩 彰化提出7萬5千人首要需求

2020-02-01 12:03

中華地下道通行48年今填平 韓國瑜：擁有太多人的回憶

2020-02-01 10:12

已經沒貨出不了貨 口罩進口商四處調貨

2020-02-01 12:06

連跑10間超商、藥局買嘸口罩 他罵：降價沒貨騙人嗎？

2020-02-01 12:09

民眾到超商買口罩撲空 店家：口罩今天才會進倉配送

2020-02-01 12:13

嘉義市2月3日起 各公私立國中寒假課輔均停課

2020-01-31 21:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top