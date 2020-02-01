鼠錢數不完 新竹都城隍廟鼠年元宵節花燈競賽登場

元宵節賞花燈！新竹都城隍廟元宵節花燈競賽登場，以今年的生肖鼠為創意發想，目前已有132件桌燈、掛燈作品在廟內展示，老鼠娶親、鼠錢數不完等作品應景又充滿趣味，總幹事鄭耕亞說，掛燈以鐵絲塑形，以布包覆，是傳統又充滿古早味的花燈，躦燈下又有求子運的意味，展期到3月10日，歡迎來賞花燈。

鄭耕亞說，早年都城隍爺奉旨賑孤時花燈遶境遊行，日治時期禁止遶境，改以民俗活動在廟裡展示花燈，約於民國70年開始每年元宵節辦花燈競賽，傳承這項民俗藝術，花燈維持傳統的鐵絲塑形為骨架，布料為外皮，可說是「有骨有肉」，非常傳統。

每年的元宵節花燈競賽都以當年的生肖創意發想或綜合創作，今年以鼠為創作主題，1月30日開始收件，已有25件桌燈、107件掛燈作品參賽，2月6日截止收件，將於8日元宵節下午1點舉行啟燈儀式，展期至3月10日。

花燈競賽分為社會組及學生組，由專業評審依主題、創意、技巧、色彩、燈光評分，12日公布成績，獎項包括特優獎、公爺獎、奶奶獎、少爺獎及佳作，鄭耕亞說，社會組特優獎及學生組團體獎，可獲頒「金門保障」獎牌1座，仿照清光緒帝御賜都城隍廟的「金門保障」匾額，獲獎者可保存1年，連續3年得獎則可永久留存。

鄭耕亞說，古時待字閨中的黃花閨女是大門不出，二門不邁的，只能利用元宵節賞花燈的機會覓得如意郎君，且傳統也有躦燈下，生兒子的習俗，獲得特優獎，廟方還有送燈儀式，象徵「送丁」添子的意思。