親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

澳洲確診武漢肺炎10例 禁來自中國大陸旅客入境

第2波流感襲美！症狀類似武漢肺炎 近4個月來已奪萬命

接力GoShare上路 iRent共享機車今也進軍桃園

2020-02-01 16:14聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園市共享運具選擇愈來愈多，繼Gogoro旗下共享機車GoShare去年下半年在桃園率先上路後，和泰汽車旗下的iRent共享機車在今天進軍桃園，市府交通局指出，因桃園機車格有限，規範共享機車投放上限2800輛，至於iRent共享汽車預計3月上路，將投放100輛，由於共享運具已成趨勢，市府正著手訂定自治條例，未來業者若違反營運計畫內容，將依法開罰。

GoShare去年8月底在桃園亮相，吸引不少民眾嘗鮮租借，常見Gogoro 2藍色車身穿梭大街小巷，GoShare統計，在桃園上線不到2個月，用戶超過10萬，租借熱點以大學、商圈與火車站等人潮聚集處，如中原夜市、桃園車站、中壢商圈，以早晚高峰與午休時段最熱門。

共享機車提供低碳通勤新選擇，不過，上路以來仍不時有違停遭拖吊、停進私宅等亂象，GoShare強調，使用者須將車輛停在營運範圍內的合法公共車格，若被檢舉或監測有異樣，將追查違規使用者收取調度費用，被檢舉、查明屬實達3次將會進一步停權、無法租借。

由於iRent今天起進駐桃園，宣告共享機車版圖擴及六都，投放車輛與GoShare都將達1千輛規模，在桃園、中壢、龜山、八德與蘆竹都租得到，雖然提供租借共享機車新選擇，但機車族也無奈抱怨，鬧區的機車格時常一位難求，共享運具變多恐排擠到停車空間，更難停車。

市府交通局公共運輸科指出，目前桃園共享機車有GoShare、iRent兩大業者進駐，都採APP形式由消費者自行租賃，交通局除規範業者放車，同一路段不得占用2成以上車格，也訂出總額2800輛，主要考量全市4.1萬個機車格，共享運具數量不超過6％，目前GoShare、iRent營運各放1千輛，還有800輛空間，在雙北服務的WeMo Scooter則尚未與桃園接洽。

公共運輸科長曾啟倫說，若共享機車出現違規停車，警方會依法開單拖吊，業者也會循線請使用者支付罰金，有鑒於3月份還將有共享汽車在桃園上路，交通局正在制定共享運具自治條例，規範業者投車、費率與保險等事項，也要配合市府稽查，違者就可依法開罰，裁罰費用尚未核定，待完備行政程序後先送市政會議，之後三月份將送議會審查，希望順利通過。

iRent共享機車今起在桃園投車，在火車站周邊車格已可見到車輛現身，白底車身寫上iRent紅色字眼供辨別，iRent也發布訊息，為慶祝新春拓點，桃園租借優惠前6分鐘只要1元，之後每分鐘收費1元，優惠活動至月底，早一步在桃園服務的GoShare指出，樂見其他業者進駐服務，證明了桃園作為全球智慧城市典範的領導地位得到進一步認可，不過彼此服務定位與策略方向不同，GoShare會繼續專注在為消費者提供最理想、最優質的移動共享體驗。

繼Gogoro旗下共享機車GoShare去年下半年在桃園率先上路後，和泰汽車旗下...
繼Gogoro旗下共享機車GoShare去年下半年在桃園率先上路後，和泰汽車旗下的iRent共享機車在今天進軍桃園，在桃園街頭已可見到2種共享機車運具。記者張裕珍／攝影
分享
繼Gogoro旗下共享機車GoShare去年下半年在桃園率先上路後，和泰汽車旗下...
繼Gogoro旗下共享機車GoShare去年下半年在桃園率先上路後，和泰汽車旗下的iRent共享機車在今天進軍桃園，在桃園街頭已可見到2種共享機車運具。記者張裕珍／攝影
分享

共享汽車火車站公共運輸

延伸閱讀

專訪／開車2小時接送 只為陳柏毓能無壓打球

精障女失蹤2天從桃園走到台北 警驚她毫無盤纏...

日本成田市長小泉一成率團訪桃園 交流機場經濟...

影／桃園平鎮工業區保麗龍工廠火災

相關新聞

防範武漢肺炎 桃市圖書館、觀光工廠設「額溫管制」

2020-02-01 16:12

你當市長能滅空汙嗎？ 學生桌遊設計加入空品議題

2020-02-01 14:05

絕佳賞花單車路線 竹縣竹22鄉道粉紅波斯菊花海

2020-02-01 13:50

民眾到超商買口罩撲空 店家：口罩今天才會進倉配送

2020-02-01 12:13

竹縣花3000萬打造廚餘處理廠2.0 有效降低異味飄散

2020-02-01 10:43

日本成田市長小泉一成率團訪桃園 交流機場經濟學

2020-02-01 10:29

寶山打中午文化季 元宵登場

2020-01-31 23:50

清大AI晶片仿視覺 教無人機閃避障礙

2020-01-31 23:08

桃園往返林口長庚 公車新路線省時

2020-01-31 22:53

桃園站前蔣公銅像 慈湖團聚

2020-01-31 22:34

影／2020桃園燈會光之桃花源開幕 點亮老街溪水岸

2020-01-31 20:44

影／驅除瘟疫成特色民俗 苗栗攻炮城、炸邯鄲元宵登場

2020-01-31 19:48

避開塞車路段！桃園往返林口長庚公車新路線來了

2020-01-31 14:28

影／桃園燈會 法國機械巨獸馬戲團光之巨龍秀

2020-01-31 14:27

桃園站前蔣公銅像搬新家 大溪慈湖雕塑公園亮相

2020-01-31 14:19

不受疫情影響 竹縣新埔元宵花燈活動即日起登場

2020-01-31 12:27

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

防疫！買不到濃度75%酒精？台糖教你自製消毒用酒精

2020-01-31 17:40

收治武漢肺炎病患？ 佳里奇美醫院：假訊息、不同醫院受害

2020-01-31 16:52

中彰投大學暫無延後開學計畫 逢甲11名陸生不能來台

2020-01-31 18:19

台南今起交通大執法 永康中華路及東區中華東路是重點

2020-02-01 09:07

影／2020桃園燈會光之桃花源開幕 點亮老街溪水岸

2020-01-31 20:44

買不到兒童口罩 南投縣長：考慮動用預備金採購

2020-01-31 16:35

不要都擠在蛋黃區 宜蘭花14億蓋第二行政中心後年完成

2020-02-01 13:20

韓國瑜高市小內閣異動 新聞局長請辭鄭照新接任

2020-01-31 18:19

拜南迴改所賜！台東大武獲9420（就是愛你）新亮點！

2020-02-01 11:27

中央統一分口罩 彰化提出7萬5千人首要需求

2020-02-01 12:03

中華地下道通行48年今填平 韓國瑜：擁有太多人的回憶

2020-02-01 10:12

寒流發威！大阿里山降霜雪白一片 茶樹影響回暖才判定

2020-01-31 17:10

影／財神爺今年管得緊！8000人借發財金、逾半借不到

2020-02-01 07:23

已經沒貨出不了貨 口罩進口商四處調貨

2020-02-01 12:06

侯友宜突擊檢查超商口罩販賣情況 發現一早就被搶光

2020-01-31 17:13

台中買6元口罩？超商：麥夠問Y！市府持續訪查防疫物資

2020-02-01 12:38

連跑10間超商、藥局買嘸口罩 他罵：降價沒貨騙人嗎？

2020-02-01 12:09

民眾到超商買口罩撲空 店家：口罩今天才會進倉配送

2020-02-01 12:13

嘉義市2月3日起 各公私立國中寒假課輔均停課

2020-01-31 21:41

曾是彰化地標 荒廢多年 喬友大廈活化招商中

2020-01-31 22:48

高雄中華地下道明起填平 部分道路禁止左轉

2020-01-31 18:34

財神爺嚴管？逾半借嘸發財金

2020-01-31 23:16

競辦發言人變高市府發言人 鄭照新接高市新聞局長

2020-01-31 18:36

十萬兒童口罩在哪？ 雲林超商店員：確定今天不會進貨

2020-02-01 13:23

助學金缺260萬元 北台南家扶與台南郵局7據點義賣募款

2020-02-01 09:00

網紅景點四重溪溫泉公園 將委外盼重現四大名湯風華

2020-02-01 07:21

參山處福壽山農場櫻花梅花綻放 邀民眾泡湯賞櫻旅遊

2020-01-31 18:34

台南市府第三波人事異動 3局處首長換人

2020-02-01 14:05

視察金門醫院與口罩供貨 楊鎮浯：防疫能量沒問題

2020-01-31 19:00

台南203所國中小取消課輔與活動 教局：應提前告知家長

2020-01-31 19:36

零自由行陸客再加疫情 墾丁觀光業憂霸王級寒流

2020-02-01 10:58

防武漢肺炎！大鵬灣國家風景區全面啟動防疫措施

2020-01-31 22:53

落實防疫措施 台東縣長饒慶鈴自製消毒水宣導

2020-01-31 17:41

韓冰戶籍仍在雲林農舍？ 韓家聲明：韓冰的戶籍已遷出

2020-02-01 14:40

宜蘭無武漢肺炎確診個案 20疑似個案只餘1名待檢驗報告

2020-01-31 16:55

武漢肺炎延燒 成功大學延至3月2日開學

2020-01-31 17:54

因應武漢肺炎疫情 安南醫院全面防疫也為同仁加油打氣

2020-01-31 16:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top