接力GoShare上路 iRent共享機車今也進軍桃園

桃園市共享運具選擇愈來愈多，繼Gogoro旗下共享機車GoShare去年下半年在桃園率先上路後，和泰汽車旗下的iRent共享機車在今天進軍桃園，市府交通局指出，因桃園機車格有限，規範共享機車投放上限2800輛，至於iRent共享汽車預計3月上路，將投放100輛，由於共享運具已成趨勢，市府正著手訂定自治條例，未來業者若違反營運計畫內容，將依法開罰。

GoShare去年8月底在桃園亮相，吸引不少民眾嘗鮮租借，常見Gogoro 2藍色車身穿梭大街小巷，GoShare統計，在桃園上線不到2個月，用戶超過10萬，租借熱點以大學、商圈與火車站等人潮聚集處，如中原夜市、桃園車站、中壢商圈，以早晚高峰與午休時段最熱門。

共享機車提供低碳通勤新選擇，不過，上路以來仍不時有違停遭拖吊、停進私宅等亂象，GoShare強調，使用者須將車輛停在營運範圍內的合法公共車格，若被檢舉或監測有異樣，將追查違規使用者收取調度費用，被檢舉、查明屬實達3次將會進一步停權、無法租借。

由於iRent今天起進駐桃園，宣告共享機車版圖擴及六都，投放車輛與GoShare都將達1千輛規模，在桃園、中壢、龜山、八德與蘆竹都租得到，雖然提供租借共享機車新選擇，但機車族也無奈抱怨，鬧區的機車格時常一位難求，共享運具變多恐排擠到停車空間，更難停車。

市府交通局公共運輸科指出，目前桃園共享機車有GoShare、iRent兩大業者進駐，都採APP形式由消費者自行租賃，交通局除規範業者放車，同一路段不得占用2成以上車格，也訂出總額2800輛，主要考量全市4.1萬個機車格，共享運具數量不超過6％，目前GoShare、iRent營運各放1千輛，還有800輛空間，在雙北服務的WeMo Scooter則尚未與桃園接洽。

公共運輸科長曾啟倫說，若共享機車出現違規停車，警方會依法開單拖吊，業者也會循線請使用者支付罰金，有鑒於3月份還將有共享汽車在桃園上路，交通局正在制定共享運具自治條例，規範業者投車、費率與保險等事項，也要配合市府稽查，違者就可依法開罰，裁罰費用尚未核定，待完備行政程序後先送市政會議，之後三月份將送議會審查，希望順利通過。