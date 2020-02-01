親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

第三高票！立院院長選舉拿1票 賴品妤喊冤「真的沒投自己」

超商口罩趕路中！經濟部FB公告流程「今晚會陸續到超商」

你當市長能滅空汙嗎？ 學生桌遊設計加入空品議題

2020-02-01 14:05聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

桌遊設計加入空氣品質議題，桃園龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系學生團隊，日前參加桌遊設計競賽，拿下2項優等、1項佳作。其中，《滅汙城市》遊戲，讓玩家扮演不同城市市長，以消滅城市中的空汙作為競賽目標，相當有創意。

龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系學生謝綺庭、葉翊晟、巫欣鎂、王偉豪、陳語堂及許淑玲，由系主任盧大為與桌遊業師胡成瑄領隊參加新北市空氣品質議題桌遊設計競賽，將桌遊融入空氣品質相關知識，做出遊戲《黑汙》、《調查員》及《滅汙城市》，奪得2項優等及1項佳作。

華隆科大表示，這6名同學並非全都是設計群，從商經科、製圖科到電子科皆有，6人秉持著對遊戲相關產業的熱情選擇就讀遊戲系，這次透過大二專題導論課程，開始為期3個月的桌遊設計準備。電子科畢業的王偉豪，利用電子科背景所學知識，將遊戲中融入現代科技發展和環保觀念，設計出似科普的遊戲《調查員》，讓玩家在遊玩過程中，逐步發現環境汙染原因，再利用現代發明來解決汙染問題，獲得優等。

另一款策略型卡牌競爭桌遊《滅汙城市》，玩家扮演各城市的市長，皆以消滅城市中的空汙為競賽目標，看誰的貢獻最多。團隊成員巫欣鎂表示，《滅汙城市》是一款動腦遊戲，玩家可透過遊戲得知各種防治策略，在遊玩中培養人們在現實中面對汙染危機時的態度與反應能力。

指導老師盧大為指出，這6名學生是首次組隊參賽，這次比賽不僅是挑戰，更同時讓他們充分發揮各自長處。盧大為說，3個作品除遊戲玩法上相當吸引人外，遊戲卡盒的製作、送印、切割到組合等細節，都由組員們親手操刀製作，對團作品拿下獎項深深以此為榮。

桌遊設計加入空氣品質議題，桃園龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系學生團隊，日前參...
桌遊設計加入空氣品質議題，桃園龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系學生團隊，日前參加桌遊設計競賽，拿下2項優等、1項佳作。圖／龍華科大提供
分享
桌遊設計加入空氣品質議題，桃園龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系學生團隊，日前參...
桌遊設計加入空氣品質議題，桃園龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系學生團隊，日前參加桌遊設計競賽，拿下2項優等、1項佳作。圖／龍華科大提供
分享

桌遊空氣品質

延伸閱讀

寒流造成空氣品質轉差 台南急因應

百香果、茭白筍採收後… 南投農廢再利用 減少...

「女力報到」雙CP拚桌遊 竟玩成「相愛相殺」

交換禮物就選它了！　十大網友最愛桌遊類型來了

相關新聞

絕佳賞花單車路線 竹縣竹22鄉道粉紅波斯菊花海

2020-02-01 13:50

民眾到超商買口罩撲空 店家：口罩今天才會進倉配送

2020-02-01 12:13

竹縣花3000萬打造廚餘處理廠2.0 有效降低異味飄散

2020-02-01 10:43

日本成田市長小泉一成率團訪桃園 交流機場經濟學

2020-02-01 10:29

寶山打中午文化季 元宵登場

2020-01-31 23:50

清大AI晶片仿視覺 教無人機閃避障礙

2020-01-31 23:08

桃園往返林口長庚 公車新路線省時

2020-01-31 22:53

桃園站前蔣公銅像 慈湖團聚

2020-01-31 22:34

影／2020桃園燈會光之桃花源開幕 點亮老街溪水岸

2020-01-31 20:44

影／驅除瘟疫成特色民俗 苗栗攻炮城、炸邯鄲元宵登場

2020-01-31 19:48

避開塞車路段！桃園往返林口長庚公車新路線來了

2020-01-31 14:28

影／桃園燈會 法國機械巨獸馬戲團光之巨龍秀

2020-01-31 14:27

桃園站前蔣公銅像搬新家 大溪慈湖雕塑公園亮相

2020-01-31 14:19

不受疫情影響 竹縣新埔元宵花燈活動即日起登場

2020-01-31 12:27

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

防疫！買不到濃度75%酒精？台糖教你自製消毒用酒精

2020-01-31 17:40

收治武漢肺炎病患？ 佳里奇美醫院：假訊息、不同醫院受害

2020-01-31 16:52

影／宜蘭近千路邊停車位埋地磁 找車位更有效率

2020-01-31 16:11

中彰投大學暫無延後開學計畫 逢甲11名陸生不能來台

2020-01-31 18:19

無懼讓人直打哆嗦的寒流 墾丁豔陽高照加比基尼女郎

2020-01-31 16:06

買不到兒童口罩 南投縣長：考慮動用預備金採購

2020-01-31 16:35

韓國瑜高市小內閣異動 新聞局長請辭鄭照新接任

2020-01-31 18:19

台南今起交通大執法 永康中華路及東區中華東路是重點

2020-02-01 09:07

影／2020桃園燈會光之桃花源開幕 點亮老街溪水岸

2020-01-31 20:44

中華地下道通行48年今填平 韓國瑜：擁有太多人的回憶

2020-02-01 10:12

寒流發威！大阿里山降霜雪白一片 茶樹影響回暖才判定

2020-01-31 17:10

侯友宜突擊檢查超商口罩販賣情況 發現一早就被搶光

2020-01-31 17:13

中央統一分口罩 彰化提出7萬5千人首要需求

2020-02-01 12:03

拜南迴改所賜！台東大武獲9420（就是愛你）新亮點！

2020-02-01 11:27

影／財神爺今年管得緊！8000人借發財金、逾半借不到

2020-02-01 07:23

日月潭櫻花季開始粉色登場 九族、暨大櫻花相繼盛開

2020-01-31 15:33

不要都擠在蛋黃區 宜蘭花14億蓋第二行政中心後年完成

2020-02-01 13:20

家長買嘸兒童口罩 林右昌：無法全面發放會向中央反映

2020-01-31 15:49

已經沒貨出不了貨 口罩進口商四處調貨

2020-02-01 12:06

嘉義市2月3日起 各公私立國中寒假課輔均停課

2020-01-31 21:41

柯文哲要求大力推動科技執法 首要針對幹道違停

2020-01-31 15:14

連跑10間超商、藥局買嘸口罩 他罵：降價沒貨騙人嗎？

2020-02-01 12:09

曾是彰化地標 荒廢多年 喬友大廈活化招商中

2020-01-31 22:48

民眾到超商買口罩撲空 店家：口罩今天才會進倉配送

2020-02-01 12:13

高雄中華地下道明起填平 部分道路禁止左轉

2020-01-31 18:34

財神爺嚴管？逾半借嘸發財金

2020-01-31 23:16

競辦發言人變高市府發言人 鄭照新接高市新聞局長

2020-01-31 18:36

台中買6元口罩？超商：麥夠問Y！市府持續訪查防疫物資

2020-02-01 12:38

網紅景點四重溪溫泉公園 將委外盼重現四大名湯風華

2020-02-01 07:21

高市官員走訪店家 口罩全賣完

2020-01-31 16:03

助學金缺260萬元 北台南家扶與台南郵局7據點義賣募款

2020-02-01 09:00

參山處福壽山農場櫻花梅花綻放 邀民眾泡湯賞櫻旅遊

2020-01-31 18:34

視察金門醫院與口罩供貨 楊鎮浯：防疫能量沒問題

2020-01-31 19:00

軍事化管理「栗子南瓜」 退伍軍人轉務農

2020-01-31 15:14

台南203所國中小取消課輔與活動 教局：應提前告知家長

2020-01-31 19:36

防武漢肺炎！大鵬灣國家風景區全面啟動防疫措施

2020-01-31 22:53

台南沿海傳出寒害 七股文蛤池工作虱目魚逾5成凍死

2020-01-31 15:57

十萬兒童口罩在哪？ 雲林超商店員：確定今天不會進貨

2020-02-01 13:23

好康不受疫情影響！烏日明免費拔蘿蔔開放自由參加

2020-01-31 16:20

落實防疫措施 台東縣長饒慶鈴自製消毒水宣導

2020-01-31 17:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top