你當市長能滅空汙嗎？ 學生桌遊設計加入空品議題

桌遊設計加入空氣品質議題，桃園龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系學生團隊，日前參加桌遊設計競賽，拿下2項優等、1項佳作。其中，《滅汙城市》遊戲，讓玩家扮演不同城市市長，以消滅城市中的空汙作為競賽目標，相當有創意。

龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系學生謝綺庭、葉翊晟、巫欣鎂、王偉豪、陳語堂及許淑玲，由系主任盧大為與桌遊業師胡成瑄領隊參加新北市空氣品質議題桌遊設計競賽，將桌遊融入空氣品質相關知識，做出遊戲《黑汙》、《調查員》及《滅汙城市》，奪得2項優等及1項佳作。

華隆科大表示，這6名同學並非全都是設計群，從商經科、製圖科到電子科皆有，6人秉持著對遊戲相關產業的熱情選擇就讀遊戲系，這次透過大二專題導論課程，開始為期3個月的桌遊設計準備。電子科畢業的王偉豪，利用電子科背景所學知識，將遊戲中融入現代科技發展和環保觀念，設計出似科普的遊戲《調查員》，讓玩家在遊玩過程中，逐步發現環境汙染原因，再利用現代發明來解決汙染問題，獲得優等。

另一款策略型卡牌競爭桌遊《滅汙城市》，玩家扮演各城市的市長，皆以消滅城市中的空汙為競賽目標，看誰的貢獻最多。團隊成員巫欣鎂表示，《滅汙城市》是一款動腦遊戲，玩家可透過遊戲得知各種防治策略，在遊玩中培養人們在現實中面對汙染危機時的態度與反應能力。