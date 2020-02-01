親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

第三高票！立院院長選舉拿1票 賴品妤喊冤「真的沒投自己」

超商口罩趕路中！經濟部FB公告流程「今晚會陸續到超商」

絕佳賞花單車路線 竹縣竹22鄉道粉紅波斯菊花海

2020-02-01 13:50聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣竹22鄉道波斯菊全面綻放，有紅、桃、白、粉等多種顏色，粉紅花海搭配農村景致，也讓許多經過的民眾特地停下拍照打卡。芎林鄉公所表示，鄉公所在稻田二期稻作休耕時，提供農民免費的種子，除造就花海景致吸引遊客，也可作為今年一期稻作翻土的綠肥，一舉兩得。

竹22鄉道是連結芎林鄉與竹北的鄉間小道，因沿途鄉村景色，再加上較少有機車、汽車經過，是自行車友相當喜愛的單車路線，而去年11月底種下的波斯菊，成果近日展現，盛開的波斯菊綿延1公里，也成為許多單車騎士及旅客的賞花熱點。

芎林鄉公所表示，鄉公所往年都有「冬季裡作期間農田種植景觀作物計畫」，免費提供綠肥景觀種子給農民，去年農業課準備約100公斤的種子，除了大波斯菊種子外，還提供向日葵及百日草的種子，不過仍以大波斯菊為主，請農民在二期稻作收割後，開始種花。

為了讓更多農民加入種植行列，鄉公所也請農會協助推廣，在農民繳穀時鼓勵農民種波斯菊。1公斤的種子大約可用在1分地上，除了能善用田地空間，創造一片花海，提供在地居民欣賞，藉此吸引更多遊客到芎林，也可在今年一期稻作翻土時當作綠肥，增加地力。

鄉公所表示，鄉內種植的花海主要集中在下山村、百壽宮一帶及秀湖村，種植面積達10公頃，波斯菊花海未來將會持續綻放，歡迎民眾前來走走欣賞美麗花海，喜歡攝影的民眾更別錯過捕捉美景的好機會。

竹22鄉道旁，去年11月底種下的波斯菊，成果近日展現，盛開的波斯菊綿延1公里，也...
竹22鄉道旁，去年11月底種下的波斯菊，成果近日展現，盛開的波斯菊綿延1公里，也成為許多單車騎士及旅客的賞花熱點。記者陳斯穎／攝影
分享
新竹縣竹22鄉道波斯菊全面綻放，有紅、桃、白、粉等多種顏色，粉紅花海搭配農村景致...
新竹縣竹22鄉道波斯菊全面綻放，有紅、桃、白、粉等多種顏色，粉紅花海搭配農村景致，也讓許多經過的民眾特地停下拍照打卡。記者陳斯穎／攝影
分享

農民單車二期稻作

延伸閱讀

台北年後賞花指南！士林官邸、陽明山等4處免費...

1公頃「彩色波斯菊」花海隨風搖！新月橋賞花正...

波斯菊、夜櫻季、秋海棠… 雙北花海迎春 河濱...

屏東霧台花海公路　二月底前賞花來找60年「櫻...

相關新聞

你當市長能滅空汙嗎？ 學生桌遊設計加入空品議題

2020-02-01 14:05

民眾到超商買口罩撲空 店家：口罩今天才會進倉配送

2020-02-01 12:13

竹縣花3000萬打造廚餘處理廠2.0 有效降低異味飄散

2020-02-01 10:43

日本成田市長小泉一成率團訪桃園 交流機場經濟學

2020-02-01 10:29

寶山打中午文化季 元宵登場

2020-01-31 23:50

清大AI晶片仿視覺 教無人機閃避障礙

2020-01-31 23:08

桃園往返林口長庚 公車新路線省時

2020-01-31 22:53

桃園站前蔣公銅像 慈湖團聚

2020-01-31 22:34

影／2020桃園燈會光之桃花源開幕 點亮老街溪水岸

2020-01-31 20:44

影／驅除瘟疫成特色民俗 苗栗攻炮城、炸邯鄲元宵登場

2020-01-31 19:48

避開塞車路段！桃園往返林口長庚公車新路線來了

2020-01-31 14:28

影／桃園燈會 法國機械巨獸馬戲團光之巨龍秀

2020-01-31 14:27

桃園站前蔣公銅像搬新家 大溪慈湖雕塑公園亮相

2020-01-31 14:19

不受疫情影響 竹縣新埔元宵花燈活動即日起登場

2020-01-31 12:27

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

防疫！買不到濃度75%酒精？台糖教你自製消毒用酒精

2020-01-31 17:40

收治武漢肺炎病患？ 佳里奇美醫院：假訊息、不同醫院受害

2020-01-31 16:52

影／宜蘭近千路邊停車位埋地磁 找車位更有效率

2020-01-31 16:11

中彰投大學暫無延後開學計畫 逢甲11名陸生不能來台

2020-01-31 18:19

無懼讓人直打哆嗦的寒流 墾丁豔陽高照加比基尼女郎

2020-01-31 16:06

買不到兒童口罩 南投縣長：考慮動用預備金採購

2020-01-31 16:35

韓國瑜高市小內閣異動 新聞局長請辭鄭照新接任

2020-01-31 18:19

台南今起交通大執法 永康中華路及東區中華東路是重點

2020-02-01 09:07

影／2020桃園燈會光之桃花源開幕 點亮老街溪水岸

2020-01-31 20:44

中華地下道通行48年今填平 韓國瑜：擁有太多人的回憶

2020-02-01 10:12

寒流發威！大阿里山降霜雪白一片 茶樹影響回暖才判定

2020-01-31 17:10

侯友宜突擊檢查超商口罩販賣情況 發現一早就被搶光

2020-01-31 17:13

中央統一分口罩 彰化提出7萬5千人首要需求

2020-02-01 12:03

拜南迴改所賜！台東大武獲9420（就是愛你）新亮點！

2020-02-01 11:27

影／財神爺今年管得緊！8000人借發財金、逾半借不到

2020-02-01 07:23

日月潭櫻花季開始粉色登場 九族、暨大櫻花相繼盛開

2020-01-31 15:33

不要都擠在蛋黃區 宜蘭花14億蓋第二行政中心後年完成

2020-02-01 13:20

家長買嘸兒童口罩 林右昌：無法全面發放會向中央反映

2020-01-31 15:49

已經沒貨出不了貨 口罩進口商四處調貨

2020-02-01 12:06

嘉義市2月3日起 各公私立國中寒假課輔均停課

2020-01-31 21:41

柯文哲要求大力推動科技執法 首要針對幹道違停

2020-01-31 15:14

連跑10間超商、藥局買嘸口罩 他罵：降價沒貨騙人嗎？

2020-02-01 12:09

曾是彰化地標 荒廢多年 喬友大廈活化招商中

2020-01-31 22:48

民眾到超商買口罩撲空 店家：口罩今天才會進倉配送

2020-02-01 12:13

高雄中華地下道明起填平 部分道路禁止左轉

2020-01-31 18:34

財神爺嚴管？逾半借嘸發財金

2020-01-31 23:16

競辦發言人變高市府發言人 鄭照新接高市新聞局長

2020-01-31 18:36

台中買6元口罩？超商：麥夠問Y！市府持續訪查防疫物資

2020-02-01 12:38

網紅景點四重溪溫泉公園 將委外盼重現四大名湯風華

2020-02-01 07:21

高市官員走訪店家 口罩全賣完

2020-01-31 16:03

助學金缺260萬元 北台南家扶與台南郵局7據點義賣募款

2020-02-01 09:00

參山處福壽山農場櫻花梅花綻放 邀民眾泡湯賞櫻旅遊

2020-01-31 18:34

視察金門醫院與口罩供貨 楊鎮浯：防疫能量沒問題

2020-01-31 19:00

軍事化管理「栗子南瓜」 退伍軍人轉務農

2020-01-31 15:14

台南203所國中小取消課輔與活動 教局：應提前告知家長

2020-01-31 19:36

防武漢肺炎！大鵬灣國家風景區全面啟動防疫措施

2020-01-31 22:53

台南沿海傳出寒害 七股文蛤池工作虱目魚逾5成凍死

2020-01-31 15:57

十萬兒童口罩在哪？ 雲林超商店員：確定今天不會進貨

2020-02-01 13:23

好康不受疫情影響！烏日明免費拔蘿蔔開放自由參加

2020-01-31 16:20

落實防疫措施 台東縣長饒慶鈴自製消毒水宣導

2020-01-31 17:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top