絕佳賞花單車路線 竹縣竹22鄉道粉紅波斯菊花海

新竹縣竹22鄉道波斯菊全面綻放，有紅、桃、白、粉等多種顏色，粉紅花海搭配農村景致，也讓許多經過的民眾特地停下拍照打卡。芎林鄉公所表示，鄉公所在稻田二期稻作休耕時，提供農民免費的種子，除造就花海景致吸引遊客，也可作為今年一期稻作翻土的綠肥，一舉兩得。

竹22鄉道是連結芎林鄉與竹北的鄉間小道，因沿途鄉村景色，再加上較少有機車、汽車經過，是自行車友相當喜愛的單車路線，而去年11月底種下的波斯菊，成果近日展現，盛開的波斯菊綿延1公里，也成為許多單車騎士及旅客的賞花熱點。

芎林鄉公所表示，鄉公所往年都有「冬季裡作期間農田種植景觀作物計畫」，免費提供綠肥景觀種子給農民，去年農業課準備約100公斤的種子，除了大波斯菊種子外，還提供向日葵及百日草的種子，不過仍以大波斯菊為主，請農民在二期稻作收割後，開始種花。

為了讓更多農民加入種植行列，鄉公所也請農會協助推廣，在農民繳穀時鼓勵農民種波斯菊。1公斤的種子大約可用在1分地上，除了能善用田地空間，創造一片花海，提供在地居民欣賞，藉此吸引更多遊客到芎林，也可在今年一期稻作翻土時當作綠肥，增加地力。