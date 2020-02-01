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竹縣花3000萬打造廚餘處理廠2.0 有效降低異味飄散

2020-02-01 10:43聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

為提升新竹廚餘處理廠效能，降低異味對附近民眾的影響，新竹縣府環保局向環保署爭取3003萬元經費，建置廚餘前處理設備、高效能廚餘處理設備及打包設備等設施，經過1個月試營運，在去年底正式營運，每日可處理18至22噸廚餘，並降低處理過程中的異味，避免二次汙染產生。

環保局表示，原廚餘處理廠在96年落成啟用，平均操作率約為87%，廚餘再利用處理量能約為每日12噸，但原廠房及設備因逐漸老舊常須維修，且堆肥發酵產生的異味也影響附近民眾生活品質，因此107年起進行廚餘廠廠房翻修工程，並新增高效能快速發酵設備，廚餘處理量能提升至每日18至22噸，有效解決縣內廚餘去化問題。

環保局代理局長羅仕臣表示，新的廚餘回收處理廠透過高溫高效微生物分解系統操作，大幅減少廚餘發酵時間及縮短處理流程，將清潔隊收集家戶產生的生、熟廚餘化身成有機堆肥，落實廢棄物質變為可用資源的循環經濟理念，不過仍然有異味問題。

針對異味問題，除要求清潔隊進廠的廚餘桶加蓋，減少臭味逸散外，環保局也向環保署申請專案補助經費建置設備，2.0版的廚餘回收處理廠設置了2套異味防制設備，經1個月的試營運，已在去年12月25日正式營運，可有效收集廚餘處理過程中產生的異味，避免二次汙染產生。

另外，為鼓勵民眾做好廚餘源頭減量及廚餘轉換成堆肥再利用，繼之前在縣內13鄉鎮市村里及社區辦理「廚餘再利用堆肥」及「食物森林/可食地景」系列巡迴講座後，今年更進一步成立廚餘減量及再利用輔導諮詢團隊，加強辦理廚餘再利用實體操作課程，及廚餘減量與再利用深度輔導作業，期盼能更全面及普遍性提升廚餘回收再利用及減量。

針對異味問題，環保局要求清潔隊進廠的廚餘桶加蓋，減少臭味逸散外。圖／新竹縣政府提...
針對異味問題，環保局要求清潔隊進廠的廚餘桶加蓋，減少臭味逸散外。圖／新竹縣政府提供
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為提升新竹縣廚餘處理廠效能，降低異味對附近民眾的影響，新竹縣府環保局向環保署爭取...
為提升新竹縣廚餘處理廠效能，降低異味對附近民眾的影響，新竹縣府環保局向環保署爭取3003萬元經費，建置廚餘前處理設備、高效能廚餘處理設備及打包設備等設施。圖／新竹縣政府提供
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廚餘新竹環保署

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