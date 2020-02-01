竹縣花3000萬打造廚餘處理廠2.0 有效降低異味飄散

為提升新竹縣廚餘處理廠效能，降低異味對附近民眾的影響，新竹縣府環保局向環保署爭取3003萬元經費，建置廚餘前處理設備、高效能廚餘處理設備及打包設備等設施，經過1個月試營運，在去年底正式營運，每日可處理18至22噸廚餘，並降低處理過程中的異味，避免二次汙染產生。

環保局表示，原廚餘處理廠在96年落成啟用，平均操作率約為87%，廚餘再利用處理量能約為每日12噸，但原廠房及設備因逐漸老舊常須維修，且堆肥發酵產生的異味也影響附近民眾生活品質，因此107年起進行廚餘廠廠房翻修工程，並新增高效能快速發酵設備，廚餘處理量能提升至每日18至22噸，有效解決縣內廚餘去化問題。

環保局代理局長羅仕臣表示，新的廚餘回收處理廠透過高溫高效微生物分解系統操作，大幅減少廚餘發酵時間及縮短處理流程，將清潔隊收集家戶產生的生、熟廚餘化身成有機堆肥，落實廢棄物質變為可用資源的循環經濟理念，不過仍然有異味問題。

針對異味問題，除要求清潔隊進廠的廚餘桶加蓋，減少臭味逸散外，環保局也向環保署申請專案補助經費建置設備，2.0版的廚餘回收處理廠設置了2套異味防制設備，經1個月的試營運，已在去年12月25日正式營運，可有效收集廚餘處理過程中產生的異味，避免二次汙染產生。