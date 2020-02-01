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日本成田市長小泉一成率團訪桃園 交流機場經濟學

2020-02-01 10:29聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

日本成田國際機場是日本最大國際機場，其所在的成田市長小泉一成近日率機場周邊地方政府9個市町訪桃園，分別走訪桃園機場公司、航空城願景館、桃園機場捷運，並拜會桃園市政府，針對機場周邊建設、城市規畫，和桃園共同就「機場經濟學」進行討論，雙方交流熱絡，桃園市長鄭文燦親自接待，更邀請成田市組團5月再訪桃園參加台日觀光高峰論壇。

桃園與日本成田市都是國際機場所在地，同為「國門之都」，兩地締結友好交流城市將屆滿4年，雙方定期互訪，鄭文燦去年就曾率團訪問成田，今年則換成田市長小泉一成率團，與芝山町長相川勝重、多古町長所一重、富里市長五十嵐博文、香取市長宇井成一、山武市長松下浩明、榮町長岡田正市、神崎町長椿等、横芝光町長佐藤晴彦等人回訪，互動熱絡。

鄭文燦也親自接待展現地主情誼，他說，桃園國際機場去年旅客運量約4千8百萬人次，來台日客人數突破200萬人次，台、日關係友好，持續升溫，相信日後將更加密切。桃園和成田2城市發展背景相似，在機場發展、城市規畫上，兩座城市、兩處機場有許多相互學習機會。

小泉一成也說，這次來桃園受熱情對待，相當欣喜，成田國際機場是日本最大國際機場，此行來台參訪桃園機場公司、航空城願景館、桃園捷運，並拜會桃園市政府，針對機場周邊建設、城市規畫，和桃園共同就機場經濟學等主題進行討論，獲益良多。

桃園市政府秘書處長顏子傑表示，桃園市過去3年受邀參加「成田傳統藝能祭」，讓桃園在地表演團體在國際舞台發光發熱；成田的廟會團體也會來桃園參加「大溪大禧」活動，雙方在文化上有深度交流，期盼未來在文化、教育、機場發展等各方面交流能更加頻繁。

日本成田市長小泉一成（左六）此行率成田機場周邊地方政府9個市町訪桃園。圖／桃園市...
日本成田市長小泉一成（左六）此行率成田機場周邊地方政府9個市町訪桃園。圖／桃園市政府提供
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日本成田市長小泉一成（右）近日率團訪桃園，桃園市長鄭文燦（左）做東接待。圖／桃園...
日本成田市長小泉一成（右）近日率團訪桃園，桃園市長鄭文燦（左）做東接待。圖／桃園市政府提供
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桃園機場鄭文燦機場捷運

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