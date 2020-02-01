日本成田市長小泉一成率團訪桃園 交流機場經濟學

日本成田國際機場是日本最大國際機場，其所在的成田市長小泉一成近日率機場周邊地方政府9個市町訪桃園，分別走訪桃園機場公司、航空城願景館、桃園機場捷運，並拜會桃園市政府，針對機場周邊建設、城市規畫，和桃園共同就「機場經濟學」進行討論，雙方交流熱絡，桃園市長鄭文燦親自接待，更邀請成田市組團5月再訪桃園參加台日觀光高峰論壇。

桃園與日本成田市都是國際機場所在地，同為「國門之都」，兩地締結友好交流城市將屆滿4年，雙方定期互訪，鄭文燦去年就曾率團訪問成田，今年則換成田市長小泉一成率團，與芝山町長相川勝重、多古町長所一重、富里市長五十嵐博文、香取市長宇井成一、山武市長松下浩明、榮町長岡田正市、神崎町長椿等、横芝光町長佐藤晴彦等人回訪，互動熱絡。

鄭文燦也親自接待展現地主情誼，他說，桃園國際機場去年旅客運量約4千8百萬人次，來台日客人數突破200萬人次，台、日關係友好，持續升溫，相信日後將更加密切。桃園和成田2城市發展背景相似，在機場發展、城市規畫上，兩座城市、兩處機場有許多相互學習機會。

小泉一成也說，這次來桃園受熱情對待，相當欣喜，成田國際機場是日本最大國際機場，此行來台參訪桃園機場公司、航空城願景館、桃園捷運，並拜會桃園市政府，針對機場周邊建設、城市規畫，和桃園共同就機場經濟學等主題進行討論，獲益良多。