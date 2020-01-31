影／2020桃園燈會光之桃花源開幕 點亮老街溪水岸

萬眾期待、眾所矚目2020桃園燈會今晚正式開燈，到2月12日共13天燈會展，從平鎮新勢公園沿著老街溪沿岸，到中壢光明公園，打造綿延2公里長的璀璨亮麗的水岸花燈區，並以「光之桃花源」為主題，設計飛天曙光、大地曙光及銀河曙光3大燈區。

平鎮新勢公園「飛天曙光燈區」，以「桃園航空城、國門之都」為主題，主燈為高15公尺、寬近60公尺，屏幕面積達500平方公尺的「光之飛航秀」，白天是迎風起飛的飛機，夜晚則化為全台最大屏幕，結合動畫及特效聲光，上演桃園魔幻「光之飛航秀」。

另外燈區內還設有「光之森林」，浮空投影出上百隻昆蟲、動物3D影像；「光之迷宮」則以垂藤燈飾營造夜間自發光的植生牆，邀請民眾進入迷宮探索光影藝術之美。

中壢光明公園的「大地曙光燈區」則傳達「桃園花彩大地」之美，最吸睛的是由上萬朵七彩LED玫瑰花組成的「大地花毯秀」，白天是大片純白玫瑰花海，夜間則會隨著出身大溪的帽子歌后-鳳飛飛的動人情歌，進行色彩變化律動的「大地花毯秀」，「魔幻城堡」燈飾採巴洛克式風格，邀請大家進入文藝復興時期的世界，還能登堡俯瞰大地花毯秀！

位於兩公園間的老街溪沿岸則為「銀河曙光燈區」，將老街溪幻化為銀河世界，河面上鋪設大片蒲公英、風車、水母、白鷺鷥等造型燈飾，展現數大便是美的視覺享受，另外還邀請遠從法國而來，高達12公尺高的機械巨獸馬戲團團隊，於每日晚間7點、8點、9點上演巨大震撼的「光之巨龍秀」。男還有「桃園原創」夜光定目踩街秀—老鼠娶親。

除精彩豐富燈組，桃園燈會每日晚間6點半到9點半，在平鎮新勢公園及中壢光明公園，邀請國內外知名團隊登台表演。燈會期間不斷聽到「曙光」這首歌，是特別邀請桃園及國內實力派歌手組合台灣第一個燈會專屬的「曙光樂團」所創作及演唱。