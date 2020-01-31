影／2020桃園燈會光之桃花源開幕 點亮老街溪水岸
萬眾期待、眾所矚目2020桃園燈會今晚正式開燈，到2月12日共13天燈會展，從平鎮新勢公園沿著老街溪沿岸，到中壢光明公園，打造綿延2公里長的璀璨亮麗的水岸花燈區，並以「光之桃花源」為主題，設計飛天曙光、大地曙光及銀河曙光3大燈區。
平鎮新勢公園「飛天曙光燈區」，以「桃園航空城、國門之都」為主題，主燈為高15公尺、寬近60公尺，屏幕面積達500平方公尺的「光之飛航秀」，白天是迎風起飛的飛機，夜晚則化為全台最大屏幕，結合動畫及特效聲光，上演桃園魔幻「光之飛航秀」。
另外燈區內還設有「光之森林」，浮空投影出上百隻昆蟲、動物3D影像；「光之迷宮」則以垂藤燈飾營造夜間自發光的植生牆，邀請民眾進入迷宮探索光影藝術之美。
中壢光明公園的「大地曙光燈區」則傳達「桃園花彩大地」之美，最吸睛的是由上萬朵七彩LED玫瑰花組成的「大地花毯秀」，白天是大片純白玫瑰花海，夜間則會隨著出身大溪的帽子歌后-鳳飛飛的動人情歌，進行色彩變化律動的「大地花毯秀」，「魔幻城堡」燈飾採巴洛克式風格，邀請大家進入文藝復興時期的世界，還能登堡俯瞰大地花毯秀！
位於兩公園間的老街溪沿岸則為「銀河曙光燈區」，將老街溪幻化為銀河世界，河面上鋪設大片蒲公英、風車、水母、白鷺鷥等造型燈飾，展現數大便是美的視覺享受，另外還邀請遠從法國而來，高達12公尺高的機械巨獸馬戲團團隊，於每日晚間7點、8點、9點上演巨大震撼的「光之巨龍秀」。男還有「桃園原創」夜光定目踩街秀—老鼠娶親。
除精彩豐富燈組，桃園燈會每日晚間6點半到9點半，在平鎮新勢公園及中壢光明公園，邀請國內外知名團隊登台表演。燈會期間不斷聽到「曙光」這首歌，是特別邀請桃園及國內實力派歌手組合台灣第一個燈會專屬的「曙光樂團」所創作及演唱。
主辦單位呼籲民眾可多搭乘大眾運輸工具，由台鐵中壢站及機捷環北站，步行至燈區都僅需10分鐘，交通相當便利。開車的民眾則可將車輛停放於台一線泰豐輪胎停車場或七和一街的六和停車場，再轉搭免費接駁車前往。
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