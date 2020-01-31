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武漢肺炎／案9丈夫檢驗結果出爐 成第十例確診個案

影／驅除瘟疫成特色民俗 苗栗攻炮城、炸邯鄲元宵登場

2020-01-31 19:48聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

今年新春武漢肺炎威脅全世界，國內部分大型活動紛紛取消，民眾如臨大敵，但苗栗地區慶元宵的傳統民俗後龍慈雲宮攻炮城、竹南炮炸邯鄲爺，早年都源於驅趕瘟疫等民俗信仰，今年活動不受影響，更凸顯兩項傳統民俗的文化意涵。

慈雲宮攻炮城今年排定2月7至9日晚間6點至10點舉辦，廟方準備了媽祖金幣、家電、自行車等大獎，參加民眾將炮竹扔向懸吊在半空中的小炮城，引燃城內火藥即可獲獎，炮城吊愈高，獎項愈大，每年都吸引許多民眾來試身手、拿大獎。

縣長徐耀昌上午到慈雲宮上香祈福，與副議長李文斌、後龍鎮長朱秋隆等地方人士一起體驗攻炮城，邀約民眾來同樂；往年攻炮城時，因現場硝煙瀰漫，不少參加者都會戴口罩參加，目前適逢防疫大作戰期間，徐耀昌不忘提醒大家隨身帶口罩備用，出入封閉不通風的公共場合可戴上，此外也要勤洗手。

文化觀光局長林彥甫表示，攻炮城最早源於清朝，相傳當時因瘟疫肆虐，鄉親向慈雲宮媽祖婆祈求平安，獲指示在廟前搭建炮城，擲炮驅趕瘟神，果真瘟疫停止、疫情不再蔓延，這項民俗傳承至今，縣府2009年登錄為無形文化資產，過去稱「射炮城」，後經專家建議更名為「攻炮城」。

攻炮城系列活動2月7日晚間登場，邀薪傳獎得主黃文郎「五洲園布袋戲團」在廣場演出創新布袋戲「史艷文謎闖黑水溝」，8、9日晚間5點起先發放鼠年小燈籠，7點起開始攻炮城，添100元香油錢購買「號牌」即可參賽。

炮炸邯鄲爺也被稱為「造佛」，今年依往例在元宵節晚間約6點從中美社區活動中心集合出發，邯鄲爺神轎由4名著短褲、布鞋的壯漢護衛遶境中港並往慈裕宮，沿途接受信眾的炮仗洗禮；全台僅台東、竹南中港有此民俗，為元宵增添熱鬧非凡氣氛。

中港慈裕宮主委陳萬典表示，炸邯鄲的由來，其中也有驅趕瘟神說法，這項民俗在竹南已流傳多年，曾一度中斷，約30年前恢復，成為竹南慶元宵的一大民俗特色。

苗栗縣竹南中港「炸邯鄲」傳統民俗。本報資料照
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苗栗縣後龍鎮慈雲宮「攻炮城」元宵傳統民俗系列活動2月7至9日登場，慈雲宮旁搭起高...
苗栗縣後龍鎮慈雲宮「攻炮城」元宵傳統民俗系列活動2月7至9日登場，慈雲宮旁搭起高聳的炮城。記者胡蓬生／攝影
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慈雲宮攻炮城系列活動流程海報。記者胡蓬生／攝影
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攻炮城常用成捆的排炮。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣長徐耀昌等人上午「試身手」體驗攻炮城。記者胡蓬生／攝影
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攻炮城今年有媽祖金幣等多項大獎。記者胡蓬生／攝影
攻炮城今年有媽祖金幣等多項大獎。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣後龍鎮慈雲宮「攻炮城」元宵傳統民俗系列活動2月7至9日登場，縣長徐耀昌(左...
苗栗縣後龍鎮慈雲宮「攻炮城」元宵傳統民俗系列活動2月7至9日登場，縣長徐耀昌(左五)上午為活動宣傳，到慈雲宮上香祈福並與大家體驗攻炮城的樂趣。記者胡蓬生／攝影
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炮城懸吊位置愈升愈高，獎品也愈來愈大。記者胡蓬生／攝影
炮城懸吊位置愈升愈高，獎品也愈來愈大。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣後龍鎮慈雲宮「攻炮城」元宵傳統民俗系列活動2月7至9日登場。記者胡蓬生／攝...
苗栗縣後龍鎮慈雲宮「攻炮城」元宵傳統民俗系列活動2月7至9日登場。記者胡蓬生／攝影
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