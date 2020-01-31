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「死亡率被高估」前台大醫預測新冠病毒疫情4走向

轉傳武漢肺炎謠言 男子簽道歉函求原諒

2020-01-31 15:31中央社 苗栗縣31日電

苗栗一名男子透過Line轉傳縣內為恭醫院有武漢肺炎確診病例的不實訊息，經警方查出，男子向院方深表悔意，簽下道歉函切結不再犯，獲得院方原諒不予追究。

苗栗縣為恭紀念醫院今天發布新聞稿指出，醫院為苗栗縣傳染病指定隔離醫院，若收到疑似嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）病人，會依感控規定，走指定通道進負壓隔離病房進行篩檢，但目前無確診病例。

日前有民眾未經查證，運用社群媒體散布為恭醫院內有武漢肺炎確診病例不實訊息，苗栗縣衛生局雖嚴正澄清，仍抵擋不住網路瘋傳，院方為避免民眾恐慌，尋求警方協助查到散播謠言的林姓男子；林男向院方解釋，原本要刪除訊息，因不慎勿觸，結果轉傳至家族親友群組，造成院方困擾及民眾不安，深表歉意。

林男事後在群組內澄清發布不實訊息，並簽下道歉函切結不再犯；院方也選擇原諒不予追究，讓事件和平落幕，並呼籲民眾共同配合防疫，切勿散播不實疫情訊息，增加醫護人員不必要負擔。

為恭醫院指出，近來網路瘋傳武漢肺炎訊息來自四面八方，許多訊息未經求證，建議民眾搜尋「衛生福利部疾病管制署網站」或加入「Line@疾管家」，以掌握最新且正確疫情訊息。

院方提醒，目前所有通報疑似個案皆依規定進行隔離治療並採驗送檢，一切依衛福部疾管署公告為主，請民眾切勿散布疫情謠言，避免觸犯傳染病防治法第63條，或社會秩序維護法第63條第5款規定，最重可罰新台幣300萬元。

武漢肺炎疫情苗栗縣

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