避開塞車路段！桃園往返林口長庚公車新路線來了

桃園地區往返林口長庚醫院公車易在尖峰時刻遇到塞車，單趟車程少說1小時起跳，桃園市政府交通局協調統聯客運試辦闢駛213A市區客運「桃花園飯店-長庚醫院（經樹人路）」，行駛成功路、樹人路，避開交流道、春日路等容易壅塞路段，單趟從桃園火車站到長庚醫院僅須45分鐘，刷市民卡往返僅須48元，明天起試營運3個月，若成效良好將正式營運行駛。

桃園市交通局指出，213A 「桃花園飯店-林口長庚醫院（經樹人路）」路線由火車站前的桃花園飯店站發車，行經中正路、成功路、樹人路至林口長庚醫院站，沿途將行經東門國小、地方稅務局、桃園高中、虎頭山環保公園、龜山苗圃、警察大學、長庚醫院及等重要據點。

該試辦公車路線為循環路線，每天共6班次，桃花園飯店發車首班7點10分、末班傍晚5點10分，長庚醫院預估發車為首班早上8點、末班傍晚5點55分，收費方式同市區公車採里程計費，並享有持桃園市民卡乘車買一送一優惠，以市民卡支付車資往返程總計為48元（往程35元+返程31元-乘車優惠18元），相較同樣起訖點之其他客運路線還要便宜，是省時又省錢的搭車選擇。