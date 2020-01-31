親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不甩蘋果！歐盟決議統一手機、平板充電器

勞動部要雇主提供口罩 高嘉瑜怒轟：不要何不食肉糜

避開塞車路段！桃園往返林口長庚公車新路線來了

2020-01-31 14:28聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園地區往返林口長庚醫院公車易在尖峰時刻遇到塞車，單趟車程少說1小時起跳，桃園市政府交通局協調統聯客運試辦闢駛213A市區客運「桃花園飯店-長庚醫院（經樹人路）」，行駛成功路、樹人路，避開交流道、春日路等容易壅塞路段，單趟從桃園火車站到長庚醫院僅須45分鐘，刷市民卡往返僅須48元，明天起試營運3個月，若成效良好將正式營運行駛。

桃園市交通局指出，213A 「桃花園飯店-林口長庚醫院（經樹人路）」路線由火車站前的桃花園飯店站發車，行經中正路、成功路、樹人路至林口長庚醫院站，沿途將行經東門國小、地方稅務局、桃園高中、虎頭山環保公園、龜山苗圃、警察大學、長庚醫院及等重要據點。

該試辦公車路線為循環路線，每天共6班次，桃花園飯店發車首班7點10分、末班傍晚5點10分，長庚醫院預估發車為首班早上8點、末班傍晚5點55分，收費方式同市區公車採里程計費，並享有持桃園市民卡乘車買一送一優惠，以市民卡支付車資往返程總計為48元（往程35元+返程31元-乘車優惠18元），相較同樣起訖點之其他客運路線還要便宜，是省時又省錢的搭車選擇。

桃園市政府交通局長劉慶豐說，213A路線避開林口交流道、春日路及萬壽路等容易壅塞的路段，尤其是上下班尖峰時間，單程約45分鐘就可抵達長庚醫院，比其他公車路線單趟1小時還要節省時間，試辦期間為2月1日至4月30日止，若試營運情形良好，將接續正式營運行駛。

桃園地區往返林口長庚醫院公車往往在尖峰時刻遇到塞車，單趟車程少說1小時起跳，桃園...
桃園地區往返林口長庚醫院公車往往在尖峰時刻遇到塞車，單趟車程少說1小時起跳，桃園市政府交通局協調統聯客運試辦闢駛213A市區客運「桃花園飯店-長庚醫院（經樹人路）」，明天起試營運3個月。圖／桃園市政府交通局提供
分享

長庚林口樹人

延伸閱讀

王道銀行桃園分行開幕

林政賢 接任桃議會藍黨團總召

桃園水岸燈會 機械巨龍來鬥陣

疫情緊 桃園客運業消毒備口罩

相關新聞

影／桃園燈會 法國機械巨獸馬戲團光之巨龍秀

2020-01-31 14:27

桃園站前蔣公銅像搬新家 大溪慈湖雕塑公園亮相

2020-01-31 14:19

不受疫情影響 竹縣新埔元宵花燈活動即日起登場

2020-01-31 12:27

紅包硬塞清潔隊員變大愛 全捐救助金專戶

2020-01-30 23:28

林政賢 接任桃議會藍黨團總召

2020-01-30 23:20

新竹西門町 東門市場整建升級

2020-01-30 23:13

桃園水岸燈會 機械巨龍來鬥陣

2020-01-30 23:11

竹市防疫 中小學、幼兒園全面消毒

2020-01-30 23:02

疫情緊 桃園客運業消毒備口罩

2020-01-30 22:47

影／苗栗縣無確診案例 春節期間假消息已報警調查

2020-01-30 16:12

竹市消保官衛生局稽查超商藥妝藥局 口罩供貨充足

2020-01-30 16:00

鄭文燦寒流訪街友 平安站盼募口罩、酒精液

2020-01-30 15:58

夾娃娃機大賺鞭炮財 業者恐遭罰最高15萬

2020-01-30 15:23

影／桃園燈會明天開展 今晚先試燈加強防疫消毒

2020-01-30 14:42

桃市議會國民黨團總召林政賢上任 鄭文燦到場見證

2020-01-30 14:16

民眾塞錢難退還 桃市清潔隊員收15萬餘元全捐救助專戶

2020-01-30 13:43

2020桃園燈會在平鎮 交通管制報給你知

2020-01-30 12:38

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

南橫天池也有雪景可賞 網友： 彷彿置身國外

2020-01-30 20:06

彰化人期待即將實現 大埔截水溝拓寬工程明開公聽會

2020-01-30 15:36

夾娃娃機大賺鞭炮財 業者恐遭罰最高15萬

2020-01-30 15:23

影／台中貿易商口罩由大陸進口 只給醫院目前數量夠

2020-01-30 17:06

超有誠意！金門馬拉松停辦 報名費全退還可領報名禮

2020-01-31 12:22

一餐可吃超過10種蔬果 蔡清淵開店讓顧客吃的營養均衡

2020-01-31 07:34

北捷明起取消8折優惠 改「常客優惠」

2020-01-31 00:01

北市年後何處賞花 士林官邸、陽明山等4處免費觀賞

2020-01-31 07:22

別再亂丟垃圾、亂停車！ 中埔落羽松秘境今重新開放

2020-01-30 15:58

年後出現轉職潮 基隆估多2到3成就業機會

2020-01-30 16:43

中埔落羽松祕境 重新開放

2020-01-30 22:46

咳一聲全車乘客緊張消毒 葛瑪蘭客運備口罩量體溫

2020-01-30 16:59

防曝武漢肺炎風險 屏東警察局發口罩供員警自我防護

2020-01-30 18:36

竹市消保官衛生局稽查超商藥妝藥局 口罩供貨充足

2020-01-30 16:00

新北首次執行珍稀保育動物安樂死 基隆鳥會：尊重專業

2020-01-31 10:13

以文救父！她文采感人肺腑 一篇徵文讓父親獲假釋

2020-01-30 18:40

北市府小內閣再異動 社會局長陳雪慧請辭

2020-01-30 20:34

武漢肺炎緊張夾娃娃機台出現口罩 民眾：花10元夾8元？

2020-01-31 12:02

新北環狀線今通車 侯：捷運沒有顏色只有歡喜色

2020-01-31 11:57

請辭台北市社會局長 陳雪慧：表達不捨、謝謝關心

2020-01-30 21:15

武漢肺炎莫恐慌 汐止公所開應變會議

2020-01-30 19:29

環狀線通車蔡出席、朱立倫缺席 侯友宜：打2通電話邀他

2020-01-31 13:04

下雨加武漢肺炎 看女王頭遊客比去年過年掉2成半

2020-01-30 23:10

台南永康中華路交通違規全市第一 明天起大執法抓違規

2020-01-31 12:29

影／桃園燈會明天開展 今晚先試燈加強防疫消毒

2020-01-30 14:42

基隆人行道有2千多電桿屢卡道 基市拔桿闢通行友善空間

2020-01-31 09:28

影／苗栗縣無確診案例 春節期間假消息已報警調查

2020-01-30 16:12

作為柯文哲跟蔡英文之間潤滑劑？侯友宜這樣說

2020-01-31 13:02

揭面紗！台南市立圖書館新總館金色格柵奪目年底開幕

2020-01-31 11:46

落實武漢肺炎防疫 王惠美：不配合及散播謠言一律開罰

2020-01-30 18:36

禽流感疫情蠢蠢欲動 屏東縣撲殺8715隻土雞

2020-01-30 18:02

新北市議員蔡淑君服務處明早發公益口罩 每人限3張

2020-01-30 23:08

真的可以漫步雲端！在海拔2千太平山辦馬拉松慢跑准了

2020-01-31 10:57

高雄中華地下道明封閉開始填平 交通局建議替代道路

2020-01-31 12:06

侯友宜：防疫不是口水戰 只能「過」不可「不及」

2020-01-30 14:49

武漢肺炎、冬遊副作用 南投春節觀光跌掉200萬人次

2020-01-31 11:53

受台灣世界展望會幫助 她成跆拳道裁判現在目標特教師

2020-01-31 07:42

台南最早消防隊6層樓高瞭望塔 夜間更亮眼壯觀

2020-01-30 18:40

金山2級保育類黑鸛受傷 雙腳傷重救治後將人道處置

2020-01-31 09:13

嚴防武漢肺炎入侵 進高澎警局須量體溫

2020-01-30 18:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top