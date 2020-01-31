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影／桃園燈會 法國機械巨獸馬戲團光之巨龍秀

2020-01-31 14:27聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

2020桃園燈會今天起到2月12日，在平鎮新勢公園沿著老街溪沿岸至中壢光明公園3大燈區舉行，以2公里長水岸花燈為特色。今年更首度引進法國「光之巨龍秀」在銀河曙光燈區進行展演，活動期間每天晚上7點到9點，每個整點將匯集「12公尺高機械巨龍」、「馬戲團特技演員」和「多重聲光特效」進行約30分鐘的演出。

融合科技與藝術的「光之巨龍秀」，由12公尺高機械巨龍與法國機械巨獸馬戲團互動展演，加上聲光特效，是台灣首見結合燈飾與觀眾互動的表演秀。桃園燈會期間每晚7點到9點整點，都有約30分鐘的光之巨龍秀演出，歡迎市民朋友踴躍參觀，體驗不一樣的聲光感受。

桃園市市長鄭文燦表示，今年桃園燈會順著老街溪約2公里沿岸區域，以「光之桃花源」為主軸舉辦，包括平鎮區新勢公園飛天曙光燈區、中壢區老街溪河岸公園銀河曙光燈區、光明公園大地曙光燈區等3大燈區，各以不同的主題呈現，活動期間除有許多主題燈組，也舉辦大型表演活動，帶給市民朋友有別以往的燈會體驗。

鄭市長也說，今年燈會遇到武漢肺炎疫期，市府除要求執勤人員配戴口罩，也於燈會出入口提供消毒酒精及額溫槍等設備，並於防疫工作站提供相關防疫資訊供遊客參考，以最大程度降低群聚感染的風險，讓市民朋友可以安心遊燈會，也同步讓防疫需求達標。

觀旅局長楊勝評表示，來自法國的Planete Vapeur機械巨獸馬戲團創立於西元2006年，團長Pierre Povigna擁有建築學相關背景，對複雜的機械和巨型機器人充滿熱情，而持續創造更多的驚奇，更是Planete Vapeur機械巨獸馬戲團堅信的目標以及信仰。今年桃園首度將Planete Vapeur機械巨獸馬戲團邀請來台，燈會期間每晚7至9點整點演出，相信將帶給桃園及全台觀眾最不一樣的燈會饗宴。

法國的光之巨龍秀，是台灣少見融合「科技與藝術」的表演大秀，這隻高達12公尺超大型機械巨龍，有如電影「大黃蜂」一樣佇立在桃園燈會，白天是靜立不動的大型雕塑、公共藝術作品，如同東京台場的獨角獸鋼彈般，是網紅拍照打卡必來的熱點。

到了晚間7點、8點、9 點，還會「亮起來、動起來」，變成一組結合「機械、科技、燈藝」的主題燈組，並與法國機械巨獸馬戲團互動展演，是台灣首見結合燈飾與觀眾互動的表演秀，並且呈現「日夜雙效」、「展演雙能」的效果，全場演出約30分鐘，絕對令人大呼驚奇。

桃園燈會首度邀請法國機械巨獸馬戲團，來台在桃園燈區演出，結合科技與藝術的「光之巨...
桃園燈會首度邀請法國機械巨獸馬戲團，來台在桃園燈區演出，結合科技與藝術的「光之巨龍秀」，每晚7、8、9整點，各演出約30分鐘。記者張弘昌／攝影
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來自法國的Planete Vapeur機械巨獸馬戲團，燈會期間每晚演3場光之巨龍...
來自法國的Planete Vapeur機械巨獸馬戲團，燈會期間每晚演3場光之巨龍秀，白天表演用的鋼構藝術作品，也陳列燈區供遊客拍照打卡。記者張弘昌／攝影
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2020桃園燈會31起在中壢老街溪沿岸，規劃全台最長水岸燈區，來自法國的Plan...
2020桃園燈會31起在中壢老街溪沿岸，規劃全台最長水岸燈區，來自法國的Planete Vapeur機械巨獸馬戲團試彩排，燈會期間每晚演3場光之巨龍秀。記者張弘昌／攝影
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桃園燈會首度邀請法國機械巨獸馬戲團，來台在桃園燈區演出，結合科技與藝術的「光之巨...
桃園燈會首度邀請法國機械巨獸馬戲團，來台在桃園燈區演出，結合科技與藝術的「光之巨龍秀」，每晚7、8、9整點，各演出約30分鐘。記者張弘昌／攝影
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燈會法國

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