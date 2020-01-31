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桃園站前蔣公銅像搬新家 大溪慈湖雕塑公園亮相

2020-01-31 14:19聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園大溪慈湖紀念雕塑公園是國內唯一以展示先總統蔣公銅像為主題的遊憩景點，最近迎來一名新客，為矗立在桃園火車站前數十載的蔣公站姿銅像，市府風管處指出，目前公園內已有266尊銅像，包含234尊蔣中正先生銅像、30尊孫中山先生銅像與2尊蔣經國銅像，之後將替自站前新移入的蔣公銅像製作銘牌說明銅像移置緣由，讓造訪遊客更為了解。

桃園火車站前圓環原有一座由升格前桃園市公所設置的蔣公銅像，已經矗立數十載，兩側還有2棵大榕樹，儼然是站前重要地標，但因應興建捷運綠線G07站興建，桃園火車站及圓環區域將全面向下開挖，目前規畫逐步進行拆遷地上物，包括蔣總統銅像、榕樹、圓環、舊車站及月台等，經協調蔣公銅像已在上月底先拆除，並移至大溪的慈湖紀念雕塑公園安置。

桃園市風景管理處指出，位於前慈湖牛角湳埤旁的慈湖紀念雕塑公園，自89年迄今陸續接管各機關學校移置銅像，在迎來站前的蔣公銅像之後，目前公園已累計有266尊銅像，其中以蔣中正先生銅像為大宗，至於站前的蔣公銅像為站姿型態，雙手自然垂放、右手則拄著拐杖，至於原本在站前圓環下方寫有「偉大領袖」的字樣底座，則並無跟著銅像移置保存。

市府指出，風管處每年都編列預算維護雕塑公園，銅像外觀如有褪色或破損會立即修復，園區內植栽也會定期修剪，以保持銅像公園整體美感，遊客造訪慈湖園區可同時體驗歷史遺韻及自然之美，在過年前遊客中心的北廂房或湖畔平台也已裝修完成，更完善遊憩服務。

慈湖園區為桃園市著名的觀光景點，也是北橫風景區的第一站，園區坐擁兩蔣陵寢及慈湖雕塑紀念公園，風景區管理處去年著手「慈湖園區空間活化利用委外經營」招標，得標廠商已裝修完成慈湖遊客中心北廂房及牛角湳埤（慈湖停車場旁）湖畔平台休憩區，近期已展開試營運，供應輕食、點心、飲料及伴手禮販售，平假日都有營業，未來廠商將會擴大營業範圍，慈湖遊客中心南廂房及後慈湖二號辦公室都將會陸續提供遊客服務。

桃園大溪慈湖紀念雕塑公園是國內唯一以展示先總統蔣中正先生銅像為主題的遊憩景點，最...
桃園大溪慈湖紀念雕塑公園是國內唯一以展示先總統蔣中正先生銅像為主題的遊憩景點，最近迎來一名新客，為矗立在桃園火車站前數十載的蔣公站姿銅像。圖／桃園市風景管理處提供
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桃園大溪慈湖紀念雕塑公園是國內唯一以展示先總統蔣中正先生銅像為主題的遊憩景點，最...
桃園大溪慈湖紀念雕塑公園是國內唯一以展示先總統蔣中正先生銅像為主題的遊憩景點，最近迎來一名新客，為矗立在桃園火車站前數十載的蔣公站姿銅像。圖／桃園市風景管理處提供
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桃園大溪慈湖紀念雕塑公園是國內唯一以展示先總統蔣中正先生銅像為主題的遊憩景點，最...
桃園大溪慈湖紀念雕塑公園是國內唯一以展示先總統蔣中正先生銅像為主題的遊憩景點，最近迎來一名新客，為矗立在桃園火車站前數十載的蔣公站姿銅像。圖／桃園市風景管理處提供
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慈湖火車站蔣中正

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