不受疫情影響 竹縣新埔元宵花燈活動即日起登場

新竹縣「2020年新埔花燈迎天穿系列活動」，不受武漢肺炎疫情延燒影響，將照常舉辦，即日起至2月15日展出4座金鼠年主題花燈，還有巨型皮皮獅地景藝術坐落花田之中，街道上掛滿超過3400顆彩繪燈籠，2月8日當天晚上還有綿延1公里的踩街隊伍。縣長楊文科表示，因應武漢肺炎疫情，活動工作人員全程配戴口罩，也會在交通接駁車、服務台等處提供乾洗手，呼籲全民一起做好防疫工作。

楊文科表示，新埔花燈邁入第十年的里程碑，讓民眾從早玩到晚，除了五色尋石記集章活動，能讓民眾穿梭在新埔老街中，即日起在新埔藝文廣場，搶先展出4座主題花燈及街道上的學生彩繪燈籠，白天的燈籠就像一幅幅的畫作般呈現，到了晚上亮燈時，則是燈火通明照亮新埔鎮街道，讓人走進鎮內便能感受到滿滿的元宵氛圍。

另外，在田新七街的波斯菊花田中還有一隻高達4公尺的皮皮獅大型氣偶，要讓民眾來到新埔能夠拍好拍滿。2月7日新埔鎮公所也舉辦千人油笐火夜遊活動，以「薪火相傳」為主要意涵，高舉火把、照天祈年、除穢求吉。2月8日的踩街隊伍有築夢舞集、飛藝舞團、社區花燈隊伍及六福村哈比哈妮等超過50支隊伍，綿延近1公里。

為了吸引全台民眾共襄盛舉，鎮公所推出多項拿好禮活動，活動當天裝扮成英雄的民眾可在服務台兌換LED酷炫手環；參加五色尋石記完成五色碎石蒐集，可兌換皮皮獅周邊商品；來踩街活動現場拍照打卡，可兌換客家特色好禮；另外，只要民眾在2月6、7、8日入住新竹縣合法旅宿業，除享有住宿優惠外，拿著業者發放的住宿證明券（一間房一張），參加2月7、8日新埔花燈迎天穿活動，及2月9日北埔油笐火活動，即可至活動會場服務台憑券兌換好禮。