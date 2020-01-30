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桃園水岸燈會 機械巨龍來鬥陣

2020-01-30 23:11聯合報 記者張弘昌張裕珍／桃園報導

2020桃園燈會在中壢老街溪沿岸規畫全台最長水岸燈區，燈會期間每晚演3場光之巨龍...
2020桃園燈會在中壢老街溪沿岸規畫全台最長水岸燈區，燈會期間每晚演3場光之巨龍秀。 記者張弘昌／攝影
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2020桃園燈會今天起到2月12日，在平鎮新勢公園沿著老街溪沿岸至中壢光明公園，舉行號稱全台最長水岸燈會，並首度引進法國「光之巨龍秀」展演。每天晚上7點到9點，每個整點共3場次，將匯集12公尺高機械巨龍、馬戲團特技演員和多重聲光特效，進行每場約30分鐘的精采演出。

桃園市長鄭文燦昨晚主持機械巨龍秀彩排會，讓大家先睹為快。3大燈區燈海都點亮，但會場人員未進駐，表演活動及花燈秀也未展開，賞花燈人潮未湧現，約有一半民眾都戴上口罩

來自法國的光之巨龍秀，是台灣少見融合科技與藝術的表演大秀。高達12公尺超大型機械巨龍，有如電影「大黃蜂」一樣佇立在桃園燈會，白天是靜立不動的大型雕塑、公共藝術作品。

機械巨龍是拍照打卡熱點，晚間7、8、9點還會「亮起來、動起來」，變成一組結合機械、科技、燈藝的主題燈組，並與法國機械巨獸馬戲團互動展演。

桃園燈會今天點燈後將湧入大量人潮參觀，正逢武漢肺炎疫情嚴峻挑戰，鄭文燦表示，市府配合中央防疫政策加強防疫工作，現場工作人員一律佩戴口罩、路口提供75％酒精供民眾消毒雙手、加強美食攤與休息區環境清潔消毒頻率，也提醒民眾戴口罩並勤洗手，大家可以安心參觀燈會。

鄭文燦說，燈會在戶外舉行，不是密閉式空間，較不會有人傳人疑慮，但民眾可以戴口罩參加，現場工作人員都會配戴口罩。市府觀旅局長楊勝評說，燈會會配合中央防疫狀況來調整防疫作法，民眾如有呼吸道症狀務必佩戴口罩，身體若有不適，可先至醫護站由醫護人員初判後，協助通報就近就醫。

燈會口罩

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