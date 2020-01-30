北市府小內閣再異動 社會局長陳雪慧請辭

北市府小內閣再傳異動，前年底甫上任的北市府社會局長陳雪慧傳出已在農曆年前遞出辭呈，預計2月1日生效。對此，北市府副發言人戴于文證實，陳雪慧因身體健康因素，確實在年前遞出辭呈；至於由誰接任，北市府會再啟動遴選程序。

基層社工出身的陳雪慧，曾在台中市政府服務過，更是新竹市長林智堅的愛將，曾在新竹市政府擔任社會處長一職，是林智堅的社福大將，去年底林智堅大方借將，讓陳雪慧接下北市府社會局長一職，也被視為白綠合作。