北市府小內閣再異動 社會局長陳雪慧請辭

相關新聞
影／苗栗縣無確診案例 春節期間假消息已報警調查2020-01-30 16:12
竹市消保官衛生局稽查超商藥妝藥局 口罩供貨充足2020-01-30 16:00
鄭文燦寒流訪街友 平安站盼募口罩、酒精液2020-01-30 15:58
夾娃娃機大賺鞭炮財 業者恐遭罰最高15萬2020-01-30 15:23
影／桃園燈會明天開展 今晚先試燈加強防疫消毒2020-01-30 14:42
桃市議會國民黨團總召林政賢上任 鄭文燦到場見證2020-01-30 14:16
民眾塞錢難退還 桃市清潔隊員收15萬餘元全捐救助專戶2020-01-30 13:43
2020桃園燈會在平鎮 交通管制報給你知2020-01-30 12:38
桃園燈會明登場 水岸燈廊迎賓2020-01-29 23:15
竹市感恩季心願卡 470童圓夢2020-01-29 23:12
玉山圓柏森林 有升火痕跡 籲山友自律2020-01-29 23:03
盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室2019-12-21 19:20
熱門文章
2020桃園燈會在平鎮 交通管制報給你知2020-01-30 12:38
泡湯不用錢！全台免費溫泉 市區一大堆2020-01-30 10:00
基隆廟口天一香滷肉飯只給滷鴨蛋 背後竟是百年的堅持2020-01-30 07:00
最美的風景 藝術家夫婦新春拿壞畫筆清洗嘉義公園鐵椅2020-01-30 11:02
春節花蓮遊客達120萬人次塞爆 客運業者盼民眾多搭大眾運輸2020-01-30 14:20
彰化人期待即將實現 大埔截水溝拓寬工程明開公聽會2020-01-30 15:36
機車汰舊換新 中彰擴大補助2020-01-29 23:19
民眾塞錢難退還 桃市清潔隊員收15萬餘元全捐救助專戶2020-01-30 13:43
芬園、新社櫻花大爆發 美炸2020-01-29 23:13
影／台中貿易商口罩由大陸進口 只給醫院目前數量夠2020-01-30 17:06
桃園燈會明登場 水岸燈廊迎賓2020-01-29 23:15
夾娃娃機大賺鞭炮財 業者恐遭罰最高15萬2020-01-30 15:23
媽祖顯靈保佑 2女信徒港口宮擲筊各13及10聖杯贏轎車2020-01-30 10:29
賴清德揪團玩飛天「波浪搖滾」 圓了小時候的夢2020-01-30 00:17
年後出現轉職潮 基隆估多2到3成就業機會2020-01-30 16:43
別再亂丟垃圾、亂停車！ 中埔落羽松秘境今重新開放2020-01-30 15:58
咳一聲全車乘客緊張消毒 葛瑪蘭客運備口罩量體溫2020-01-30 16:59
竹市消保官衛生局稽查超商藥妝藥局 口罩供貨充足2020-01-30 16:00
台東嘉明湖白雪覆蓋 山友：美呆了2020-01-29 22:58
埔里手工紙曾供應日本及東南亞 南投縣登錄為傳統工藝2020-01-30 12:37
故宮南院秀創意 清明上河圖「重訓」、「拳擊」樣樣來2020-01-30 12:59
2020高雄燈會藝術節登場 看璀璨燈海記得戴口罩2020-01-29 22:14
以文救父！她文采感人肺腑 一篇徵文讓父親獲假釋2020-01-30 18:40
防曝武漢肺炎風險 屏東警察局發口罩供員警自我防護2020-01-30 18:36
南橫天池也有雪景可賞 網友： 彷彿置身國外2020-01-30 20:06
低溫加持 高雄玉荷包開花有望逾7成2020-01-30 12:35
北市府小內閣再異動 社會局長陳雪慧請辭2020-01-30 20:34
影／苗栗縣無確診案例 春節期間假消息已報警調查2020-01-30 16:12
環狀線視察 侯友宜：民讚舒適省時2020-01-29 22:37
林口長庚成立微菌治療中心 嚴重腹瀉或巨腸症有療效2020-01-30 13:49
侯友宜：防疫不是口水戰 只能「過」不可「不及」2020-01-30 14:49
落實武漢肺炎防疫 王惠美：不配合及散播謠言一律開罰2020-01-30 18:36
禽流感疫情蠢蠢欲動 屏東縣撲殺8715隻土雞2020-01-30 18:02
影／桃園燈會明天開展 今晚先試燈加強防疫消毒2020-01-30 14:42
高雄燈會交通管制 部分道路設為徒步區2020-01-30 11:59
認識古地名 台管處出版「行踏台江地號名講古」新書2020-01-30 09:04
高雄燈會開幕 韓國瑜點燈2020-01-29 23:20
疫情衝擊觀光 中市遊覽車公會：3月存亡關鍵2020-01-29 23:10
武漢肺炎莫恐慌 汐止公所開應變會議2020-01-30 19:29
台南最早消防隊6層樓高瞭望塔 夜間更亮眼壯觀2020-01-30 18:40
留言