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北市府小內閣再異動 社會局長陳雪慧請辭

2020-01-30 20:34聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

北市府小內閣再傳異動，前年底甫上任的北市府社會局長陳雪慧傳出已在農曆年前遞出辭呈，預計2月1日生效。對此，北市府副發言人戴于文證實，陳雪慧因身體健康因素，確實在年前遞出辭呈；至於由誰接任，北市府會再啟動遴選程序。

基層社工出身的陳雪慧，曾在台中市政府服務過，更是新竹市長林智堅的愛將，曾在新竹市政府擔任社會處長一職，是林智堅的社福大將，去年底林智堅大方借將，讓陳雪慧接下北市府社會局長一職，也被視為白綠合作。

陳雪慧接社會局長後，立即面對重陽敬老金遭砍、敬老卡成效不彰等爭議，包括重新檢討敬老卡使用範圍等都是在陳雪慧的任內，如今任職僅一年多就請辭，也令不少市府員工感到意外。

北市府小內閣再傳異動，前年底甫上任的北市府社會局長陳雪慧(左)傳出已在農曆年前遞...
北市府小內閣再傳異動，前年底甫上任的北市府社會局長陳雪慧(左)傳出已在農曆年前遞出辭呈，預計2月1日生效。圖／北市府社會局提供
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