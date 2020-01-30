機場捷運A3站預辦登機作業 31日下午啟用

為配合新北市捷運環狀線正式通車，桃園機場公司31日下午2時起同步開辦捷運線新北產業園區站（A3站）旅客預辦登機服務。圖／桃園機場公司提供 分享 facebook 新北市捷運環狀線31日正式通車營運，與環狀線交會的機場捷運A3站，同步於31日下午2時起受理旅客辦理預辦登機作業，方便旅客。

桃園機場公司表示，為提高轉乘機場捷運A3站出國旅客便利性，配合新北捷運環狀線正式營運，於31日下午2時起，同步於桃園機場捷運線新北產業園區站（A3站）啟用市區預辦登機及行李托運服務，讓旅客搭機服務延伸進入新北市。

桃園機場公司指出，現階段提供機場捷運線新北產業園區站預辦登機服務共4家國籍航空公司，包括中華航空、長榮航空、華信航空及立榮航空，每日服務時間自上午6時15分起至晚間9時。旅客需在當日航班起飛前3小時完成所有報到及托運手續，也提醒旅客要確認行李符合保安規定並通過安檢後才可離開，這項服務與A1站同樣免費，也未限制旅客必須搭乘桃園機場捷運，歡迎民眾多加利用。

桃園機場公司提醒旅客，仍須注意市區預辦登機服務不受理包含年齡12歲以下單獨旅行兒童、團體、攜帶寵物之旅客，且限制托運行李尺寸最長邊不超過70公分，長寬高總和不超過158公分，因各航空公司規定略有不同，如有任何疑慮，可先洽航空公司及機場公司官方網頁查詢確認，或預先撥打電話詢問，以免行程受到延誤。

中華航空/華信航空：電話：03-3988888；網址https://www.china-airlines.com。

長榮航空/立榮航空：電話：03-3516805；網址https://www.evaair.com。

桃園機場市區預辦登機說明網頁https://www.taoyuan-airport.com/ITCI/index.html。