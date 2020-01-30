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武漢肺炎第九例的丈夫是漏網輕症！就醫被當感冒

桃園59人自中港澳武漢入境需自主檢疫 公所緊盯

2020-01-30 18:39聯合報 記者鄭國樑／即時報導

配合武漢肺炎防疫，中港澳入境台灣的國人和外國人都要管制，桃園市目前有59人需要自主檢疫管理14天以內，每天由各區公所至少電話連絡一次了解情況，如果期限過後或出境就解除管制，目前未發現有肺炎症狀。

另外，桃園市政府觀光旅遊局也接到館業者反應，表示客人從大陸回來卻不返家，反而直奔旅館住宿「自主管理」，理由是家人希望如此，讓業者既無奈又無助，客人住在飯店不會只待在房裡，一樣會出來趴趴走，萬一有閃失真的出現發燒、咳嗽疑似症狀甚至確診，生意豈不是要一落千丈。

觀旅局表示，目前沒有規範入境一定要回居住所，飯店業者只能好言相勸請客人做好自主管理包括戴口罩，儘量待在房間。市長鄭文燦前天在防疫會議上也對這種情形不以為然，並認為如果還到公共場所人多的地方像看電影，就更不應該，呼籲自大陸返台的國人或入境的外國人，都應該做14天的自主管理。

民政局每天都根據內政部提供的資料，掌握從中港台、武漢入境到桃園的人數，昨天為49人，今天到傍晚累計至59人，散布在桃園13個行政區，其中以桃園區人數最多。民政局表示，目前由各區公所里幹事負責電話連絡，每天至少一通電話查詢和填寫表格，包括有無發燒等健康情況，先前有一人發燒，經篩檢確認為流感並非武漢肺炎。

民政局指出，一旦自主管理有的人離開桃園或出境，就通報交由其他縣市或機場追蹤，全台各縣市政府都按內政部標準作業流程做好防疫工作，如果連絡不上自主管理者，會進一步會同轄區派出所員警前往了解。

桃園防疫工作跨局處，圖為衛生局昨天在會議上說明防疫情形。記者鄭國樑／攝影
桃園防疫工作跨局處，圖為衛生局昨天在會議上說明防疫情形。記者鄭國樑／攝影
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武漢肺炎發燒內政部

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