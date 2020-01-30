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大溪警常訓多元化 健身房館長傳授課程

2020-01-30 18:36聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

大溪警分局去年底購置一批健身器材讓員警使用，有鑒於以往員警常年訓練項目，侷限於場地及天候，大溪分局長黃富村特別指示分局訓練教官，利用分局健身房多元化的健身器材編排常年訓練，使員警增

加興趣，元月份特別規劃8梯次，每梯次3小時，邀請專業教練授課。

龍潭區元素格鬥健身會館館長魏子程受邀後，率領團隊向大溪分局提出對員警進行健康管理檢測，講授正確的健身觀念，實際教授員警拳擊格鬥、健身有氧及放鬆伸展等課程，培養同仁在勤餘時間鍛鍊身體

的習慣，希望能幫助員警在維護地方治安的同時，也能維持自身的健康，更可以有效發揮能力維護治安。

另魏館長曾於106年時，無償捐贈大溪分局三元派出所一批健身器材，當時也到派出所指導員警學習，在面對被攻擊的當下，如何有效防禦自己、閃避的技巧，平時如何訓練等，當時許多同仁反應良好。

此次魏館長再以受邀前來授課，希望藉由這次機會可以激發一些，對於同仁執勤有幫助的新觀念或想法，讓警察日後的執勤可以更好保護自己與民眾的安全。

分局長黃富村表示，感謝館長熱心為警，落實警民合作，加強鍛鍊員警體能及新進同仁執勤技巧，讓日後員警執行勤務時可以更好保護自己與民眾的安全。

大溪警分局購置一批健身器材，利用健身房多元化的健身器材編排常年訓練，規劃8梯次，...
大溪警分局購置一批健身器材，利用健身房多元化的健身器材編排常年訓練，規劃8梯次，每梯次3小時，邀請專業教練授課。圖／大溪警分局提供
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大溪警分局購置一批健身器材，利用健身房多元化的健身器材編排常年訓練，規劃8梯次，...
大溪警分局購置一批健身器材，利用健身房多元化的健身器材編排常年訓練，規劃8梯次，每梯次3小時，邀請專業教練授課。圖／大溪警分局提供
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大溪警分局購置一批健身器材，利用健身房多元化的健身器材編排常年訓練，規劃8梯次，...
大溪警分局購置一批健身器材，利用健身房多元化的健身器材編排常年訓練，規劃8梯次，每梯次3小時，邀請專業教練授課。圖／大溪警分局提供
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健身館長警察

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