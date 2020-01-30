影／苗栗縣無確診案例 春節期間假消息已報警調查

苗栗縣政府疫情指揮中心今天近中午舉行第二次會議，針對春節連假期間網路有人散布消息指縣內一家醫院已出現武漢肺炎確診病例，縣長徐耀昌及疫情指揮中心都鄭重否認，強調苗栗縣目前並未出現確診個案，在網路或社群散布假消息違反傳染病防治法，最重可罰300萬元，請民眾務必注意，目前本案已報警調查。

至於目前縣內通報疑似病例及相關居家隔離、自主健康管理、健康關懷等人數，疫情指揮中心不願對外公布數字，強調必須由中央統一發布。

縣府教育處針對縣內各級學校因應武漢肺炎防疫工作，發布相關措施，包括各校在2月2日前必須進行校園全面消毒，疫情降溫前，每周未也必須進行全面消毒；上班日起，各校設置告示牌提醒教職員工生如出現咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀應配戴口罩、勤洗手；如有家長、訪客及廠商進入校園，務必要求戴口罩及量體溫。

此外，各校在疫情期間應避免辦理大型集會、團體活動，如必須辦理時，必須安排於通風良好地區，減少在密閉空間進行。

疫情指揮中心指出，自28日起苗栗縣衛生局人員會同縣府消保官到縣內大賣場、藥妝店、便利商店及藥局調查，以確保口罩價格平穩、供貨穩定，呼籲民眾毋需恐慌，更沒有必要囤積。

徐耀昌並呼籲民眾平時落實勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，可撥打免付費防疫專線1922或0800-001922依指示戴口罩就醫。