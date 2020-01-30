桃園市政府取消新春團拜 市府志工全面戴口罩

今天大年初六，桃園市政府原訂循例在市府大廳舉行新春團拜，昨天宣布取消，服務台志工也全面戴上口罩防疫。記者張裕珍／攝影 分享 facebook

今天大年初六，桃園市政府原訂循例在市府大廳舉行新春團拜，昨天宣布取消，今天改播送市長鄭文燦先錄好的廣播向市府員工拜年，並叮囑同仁務必做好各項武漢肺炎防疫工作，市府也請第一線執勤志工朋友戴上口罩，避免接觸傳染，希望防疫工作滴水不漏、萬無一失。

市府前後棟一樓服務台在上班時間都有志工輪班，引導民眾前往正確的樓層辦公室洽公，由於志工與民眾接觸密集，今天大年初六開工，全部志工都戴上醫療用口罩，不少進到市府洽公的民眾也幾乎都已自己先戴上口罩，而在民眾洽公謄寫區，也有擺放酒精液供雙手消毒。

市長鄭文燦說，依照傳染病防治法，所有武漢肺炎疫情資訊由中央統一發布，提醒民眾切勿發布假消息，以免造成民眾無端恐慌，桃園已有一名許姓男子在臉書報了假消息，遭到警方循線掌握送辦，尤其現代人習慣使用臉書與LINE，切勿轉傳與刻意製造假消息以免觸法。