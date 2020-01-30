竹市消保官衛生局稽查超商藥妝藥局 口罩供貨充足

新竹市消保官劉興振這2天已到各大超商及藥妝店稽查，劉興振表示，目前未發現有囤積或哄抬物價情形。圖／新竹市府提供 分享 facebook

今天是大年初六，各行各業已陸續開工，由於台灣各地出現民眾買不到口罩，還有人檢舉有店家或藥妝店囤積口罩並哄抬口罩價格，新竹市消保官劉興振這2天已到各大超商及藥妝店稽查，劉興振表示，目前未發現有囤積或哄抬物價情形，請民眾勿恐慌，價格及口罩供應都正常。新竹市衛生局今天也稽查四大超商與藥局，並表示目前新竹市超商口罩貨源充足。

劉興振今天上午前往屈臣氏站前店、寶雅武昌店、北大台安藥局、頂好超市北大店、屈臣氏北大店、全聯西大店、7-11中正店、全家水田店、大樹藥局中正店、大潤發湳雅店、杏一藥妝台大店、法瑪士藥局台大店、維康藥妝台大店、佑全藥局自由店、愛買超市巨城店等店家，了解口罩供貨數量與價格是否異常。

劉興振說，其中屈臣氏站前店今天上午已有新口罩上架價格無異動，而法碼士藥局有民眾排隊買口罩，7-11、全家、萊爾富等超商及杏一、維康藥妝店等都有疾管署釋出的口罩，一片8元，供貨無虞，價格穩定。衛生局也表示，疾管局釋出的口罩，新竹市四大超商每家每天可分配到500個醫療口罩販售，目前抽查各區超商都供貨充足，請民眾無須恐慌性搶購。

針對網友在民權路上購買一盒100入的紙口罩，劉振興表示，由於網友事後也退費成功，沒有影響消費者權益，因此沒有理由開罰，另口罩零賣價格還有待了解是否為先前囤積的商品等，後續都會繼續追蹤，初步判斷並無哄抬價格或囤貨情況。不過衛生局表示，紙口罩與醫療口罩效果差很大，若店家以非醫療口罩作為醫療口罩販售，可依藥事法第92條規定處3萬元以至上200萬元以下罰鍰。