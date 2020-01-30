鄭文燦寒流訪街友 平安站盼募口罩、酒精液

入冬首波寒流來襲，桃園市今天最低溫只有7度，桃園市長鄭文燦（左）今天中午到桃園市街友外展服務中心訪視街友，分送熱薑湯與御守福袋。圖／桃園市政府提供 分享 facebook

入冬首波寒流來襲，桃園市今天最低溫只有7度，桃園市長鄭文燦今天中午到桃園市街友外展服務中心訪視街友，分送熱薑湯與御守福袋，並請社會局強化關懷訪視工作，正值武漢肺炎疫情嚴峻時刻，人安基金會桃園平安站管控入站街友，到站即會量額溫確認有無發燒，並對外募集外科醫療口罩、酒精型乾洗手、藥皂與漂白水等防疫用品，避免街角成為防疫死角。

因應寒流來襲，中央氣象局發布低溫特報，桃園市今明兩天最低溫都將在10度以下，鄭文燦今天到桃園市街友外展服務中心訪視街友與社工人員，除了幫忙外展中心分送熱薑湯，替街友及社工人員驅寒，也親自發放每人1個「桃園福」御守福袋，祝福新年快樂、福氣滿滿。

市府社會局長鄭貴華說，位於桃園區永樂街80號的街友外展服務中心為社團法人桃園市安欣關懷協會受市府委託承辦，主要服務內容為關懷訪視、協助街友就醫就業，讓街友能夠穩定生活，露宿街友可前往街友外展服務中心、人安基金會桃園平安站、中壢平安站等收容所避寒，民眾倘有發現街友或市民朋友受寒路倒情事，也請立即撥打119通報，以利進行救護。

因應武漢肺炎來襲，同樣位於永樂街上的人安基金會桃園平安站也在站外張貼防疫訊息，今天發送衛生衣褲與口罩給街友們，站長陳志偉也戴起口罩在門口落實量額溫工作，替要準備入站領取物資、用餐的街友量額溫，只要有發燒就會禁止入站，所幸街友都沒有發燒現象。