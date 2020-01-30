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防範武漢肺炎疫情 平安站籲別讓街角成防疫死角

2020-01-30 15:29中央社 桃園30日電

桃園市長鄭文燦今天中午到桃園市街友外展服務中心訪視，除了親自倒熱薑湯給街友，更送上福袋，人安基金會桃園平安站則呼籲，可捐贈口罩及消毒水等，別讓街角成為防疫死角。

鄭文燦上午到街友外展服務中心訪視並關懷街友及服務社工，他除了發送外展服務中心準備的熱薑湯，也發放「桃園福」御守福袋給現場人員，祝福他們新年快樂。鄭文燦表示，市府在新的一年會全力照顧大家，打造桃園成為市民幸福安居的地方。

社會局長鄭貴華指出，街友外展服務中心主要服務內容為關懷訪視、協助街友就醫就業，市民若發現街友，可協助勸導前往街友外展服務中心，或到人安基金會桃園及中壢平安站等收容所避寒，讓弱勢民眾也能順利度過寒冬，開心過年。

人安基金會桃園平安站長陳志偉表示，桃園及中壢平安站每天各服務約60人及30人，因應武漢肺炎的發生，現在街友在進入平安站前都會協助量測體溫，一旦出現發燒情況則會協助轉介就醫，希望「別讓街角成為防疫的死角」。

陳志偉說，其實平安站日常的物資募集原本就不容易，更不用說現在大家都在搶購的防疫物資，希望透過民眾的協助，每週可募集到600個口罩、5瓶75%酒精液的消毒水，藥皂、漂白水、橡膠手套及額溫槍，呼籲民眾「關心自己也關心身旁的窮苦人」。

街友鄭文燦武漢肺炎

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