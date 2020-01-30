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桃市議會國民黨團總召林政賢上任 鄭文燦到場見證

2020-01-30 14:16聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園市議會今天雖然因應武漢肺炎取消新春團拜，但仍如常舉行國民黨桃園市議會黨團總召...
桃園市議會今天雖然因應武漢肺炎取消新春團拜，但仍如常舉行國民黨桃園市議會黨團總召交接典禮，市議員梁為超（左）卸任由林政賢（右）接任，在兼任黨部主委的議長邱奕勝（中）見證之下交接印信。記者張裕珍／攝影
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今天大年初六，桃園市議會今天雖然因應武漢肺炎取消新春團拜，但仍如常在大禮堂舉行國民黨桃園市議會黨團總召交接典禮，市議員梁為超卸任由林政賢接任，在兼任黨部主委的議長邱奕勝見證之下交接印信，市長鄭文燦也率市府團隊到場觀禮，林政賢說，國民黨在中央與地方都是在野黨，未來會率領黨團扮演好稱職的在野黨，「嚴格監督不放水，不濫用杯葛」，監督批評同時也會支持有利於市民福祉的建設，合力推動桃園發展。

國民黨桃園市議會黨團幹部任期1年，原職務名稱為書記長，今年起更名為總召集人，與民進黨團、無黨團結聯盟的總召集人同名，方便稱呼，今天總召集人交接典禮，除了林政賢走馬上任，另副召集人有李柏坊、陳瑛、詹江村3人也一起就任，執行長由徐玉樹續任。

邱奕勝致詞時，先肯定書記長梁為超過去1年來表現得可圈可點，在短時間內審完市府一千多億元預算，並與無黨團結聯盟、民進黨團溝通取得最大公約數，是個精明能幹的人選，尤其現在開會都是直播放送，也要接受全民監督，相當辛苦，新任的總召林政賢擔任多屆議員，人緣好也有好脾氣，相信各黨各派的議員同事都能接受。

邱奕勝也提到，今天是開工第一年，希望鄭市長持續帶領市府團隊認真為桃園建設努力，像是鐵路地下化鄭市長加把油縮短時程，捷運軌道建設也要持續推進，並提到桃園過去在委屈當中來升格，由於中央補助款短缺，讓桃園在建設上有壓力，議會不分黨派與市籍立委攜手，希望讓桃園財政一路發、運勢一路順暢。

鄭文燦今天也與多名市府一級主管到場觀禮，鄭市長感謝國民黨議會黨團過去給予桃園市的支持，無論是在野黨或執政黨皆忠於桃園市、桃園隊，扮演推動桃園建設發展不可或缺的角色，他也祝賀林政賢議員接任新一屆黨團總召，並期盼林總召未來能針對市政提供更多寶貴的建議，並率領國民黨議會黨團，在未來一年持續扮演桃園進步的力量。

鄭文燦說，桃園升格邁入第五年，總人口已突破225萬人大關，桃園無論是財政管理能力、稅收貢獻度皆為六都前段班，且建設發展需求殷切，然而桃園市所分配到的一般補助款及統籌分配稅款總額，卻是六都中最少，與第五名的台南市相差88億元，對於桃園市民來說並不公平，他將全力爭取中央合理財政待遇，以利推動各項重大建設計畫。

鄭表示，未來1年桃園將加速推動三大旗艦計畫，包含航空城計畫，預計今年4月完成區段徵收計畫核定；軌道建設，無論是捷運綠線、棕線、三鶯線延伸八德段等，或是第二階段捷運路網等都將依期程進行；亞洲‧矽谷計畫，包含產專區及創新園區等開發項目，希望能順利開展；除了府會同心，齊力推動各項重大建設外，由於此次大選，桃園出身有9名立委，他將盡速安排市政說明，爭取市籍立委支持，向中央各部會爭取更多建設及計畫補助。

桃園市議會今天雖然因應武漢肺炎取消新春團拜，但仍如常舉行國民黨桃園市議會黨團總召...
桃園市議會今天雖然因應武漢肺炎取消新春團拜，但仍如常舉行國民黨桃園市議會黨團總召交接典禮，市議員梁為超卸任由林政賢接任。記者張裕珍／攝影
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今天大年初六，桃園市議會今天雖然因應武漢肺炎取消新春團拜，但仍如常舉行國民黨桃園...
今天大年初六，桃園市議會今天雖然因應武漢肺炎取消新春團拜，但仍如常舉行國民黨桃園市議會黨團總召交接典禮，左起為新任總召林政賢、卸任書記長梁為超、桃園市長鄭文燦、議長邱奕勝、副議長李曉鐘與無黨團結聯盟總召李家興。記者張裕珍／攝影
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桃園市議會今天舉行國民黨桃園市議會黨團總召交接典禮，左起為執行長徐玉樹、副召李柏...
桃園市議會今天舉行國民黨桃園市議會黨團總召交接典禮，左起為執行長徐玉樹、副召李柏枋、陳瑛、議長邱奕勝、總召林政賢與副召詹江村。記者張裕珍／攝影
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桃園市議會今天舉行國民黨桃園市議會黨團總召交接典禮，左為新任總召林政賢，桃園市長...
桃園市議會今天舉行國民黨桃園市議會黨團總召交接典禮，左為新任總召林政賢，桃園市長鄭文燦也到場觀禮祝福。記者張裕珍／攝影
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國民黨鄭文燦捷運林政賢

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