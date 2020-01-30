民眾塞錢難退還 桃市清潔隊員收15萬餘元全捐救助專戶

農曆年假結束，桃園市政府環境清潔稽查大隊從昨天起就提前上工清運，今天大年初六恢復正常清運，雖然市府向來宣導「只收垃圾，不收紅包」觀念，但仍有熱情民眾會直接塞紅包給清潔隊員表示謝意，環境清潔稽查大隊指出，這些紅包、禮品依規定統一交由政風室，今年收到紅包總計15萬4千餘元，將全數捐給桃園市政府社會救助金專戶，幫助弱勢族群。

桃園市政府環境清潔稽查大隊在春節年假休息過年，昨天大年初五先開工，一早9點就到各區展開清運工作，一路忙到收完垃圾為止，今天開始恢復正常清運，周三、日不收垃圾。

昨天清潔隊開工，有不少民眾為表達對清潔隊員一整年的辛苦謝意，丟垃圾同時就塞了紅包，由於清潔隊員們因處於忙碌無法即時歸還，這些收到民眾盛情難卻無從退還的紅包、禮品依規定統一交由政風室，並辦理拒收饋贈登錄事宜，今年統計共收到紅包15萬4千餘元。