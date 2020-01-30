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2020桃園燈會在平鎮 交通管制報給你知

2020-01-30 12:38聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

2020桃園燈會，1月31日起至2月12日為期13天，在平鎮新勢公園、老街溪河岸公園及中壢光明公園盛大展開，屆時將有大量觀光人車湧入。平鎮警分局為求活動圓滿順利，特別配合主辦單位規畫相關交通管制勤務，請參觀民眾多加注意。

平鎮警分局分局長李建民表示，2020桃園燈會「光之桃花源」活動，平鎮新勢公園及老街溪河岸公園展區，分別以「飛天曙（鼠）光」及「銀河曙（鼠）光」為主題，象徵「桃園航空城、國門之都」與世界

接軌的意境及老街溪的整治成果。

除此之外，主辦單位還精心安排許多精彩節目，讓前來參與燈會的所有民眾，都能感受佳節的繽紛熱鬧，沉浸在光之桃花源之中。為求燈會活動盡善盡美，分局各單位執勤人員將落實各項交通疏導管制勤務及為民服務工作。

2020桃園燈會平鎮展區，位在平鎮新勢公園及老街溪河岸公園，自行開車前往的民眾，可行駛國道1號下內壢交流道後左轉台1線，再右轉泰豐輪胎停車場，搭乘紅線接駁車；行駛國道1號的民眾，下新屋交

流道左轉台1線後，右轉七和路，將車輛停放在六和停車場，再搭乘綠線接駁車。另警方也呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往會場，避免車潮壅塞。

另平鎮警分局也會在新勢公園周遭管制路邊停車，建立安全行人走廊，配合主辦單位引導騎乘機車前往民眾，到中壢國中及新勢國小的機車停車場停放；除此之外，康樂路單側人行道也有開放機車停放，請

民眾多加利用。周邊除設有活動會場指示牌外，平鎮警分局也將派遣員警協助交通疏導，並在會場設立機動派出所，協助維護秩序、通報及為民服務。

2020桃園燈會在平鎮新勢公園及老街溪河畔舉行，平鎮警分局配合主辦單位規劃停車場...
2020桃園燈會在平鎮新勢公園及老街溪河畔舉行，平鎮警分局配合主辦單位規劃停車場及接駁公車等管制措施。記者張弘昌／翻攝
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2020桃園燈會在平鎮新勢公園及老街溪河畔舉行，平鎮警分局配合主辦單位規劃停車場...
2020桃園燈會在平鎮新勢公園及老街溪河畔舉行，平鎮警分局配合主辦單位規劃停車場及接駁公車等管制措施。記者張弘昌／攝影
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燈會老街停車場

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