竹市感恩季心願卡願望成真 民眾企業合力完成470個心願

新竹市感恩季「圓夢計畫心願卡活動」去年底推出後共有470張心願卡待完成，在民眾大力認購、廠商熱情投入及媒體溫暖報導下，讓470位孩子美夢成真，社會處長李季縈表示，活動自去年12月初活動起跑後不到一周，已有半數獲得民眾認領，也感謝SOGO新竹Big City館、遠東巨城購物中心、新竹大遠百、台灣迪卡儂、藍印子、大魯閣湳雅廣場、愛買新竹店、大潤發湳雅店、愛兒悅親子生活館及晶品城購物廣場等商家的支持與協助。

「我在網上看到活動，雖然不是新竹人但也請讓我盡一份心力」、「直接跟我說孩子們需要什麼，我買好寄過去給你們」、「我不方便去買，把錢匯給你們，請你們幫我買吧」，社會處表示，今年有許多外縣市民眾紛紛來電社會處，表達要認領心願卡，包含桃園李小姐及彰化林小姐因平時即有定期捐款的習慣，看到有孩子心願待認領就立刻行動，來電表示認領且不要感謝卡等回報。

小學六年級阿宏，由阿嬤一手帶大，從小看著阿嬤用老邁的身體，無怨無悔辛苦賺取少少的薪資來養7個孫子，讓阿宏更對養育之恩有著比同齡孩子更深的體會，阿宏因許願且如願得到鞋子，特別寫下感謝卡「給神秘的人，謝謝你送的這份禮物，以後長大，我有能力也要去幫助別人」。

10歲小旭因爸爸瘋賭賣房躲債不知去向，媽媽無法承受變故及打擊也離家，所以小旭兄弟在爺爺奶奶家住，小旭很疼愛且照顧弟弟，因為他與弟弟都喜歡踢足球，所以他在心願卡上寫想要足球，他希望自己和弟弟的踢球技巧愈來愈好，有機會可以代表學校參加足球比賽，這次獲得足球，開心的樣子溢於言表，「以後只要我有能力，我也要讓別的小朋友跟我一樣快樂」。