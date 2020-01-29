親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨家／「我搭上首班撤僑班機」揮別武漢父母 心情複雜沉重

最大玉山圓柏純林旁升火 千年林相恐毀於一旦

2020-01-29 11:33聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

雪霸國家公園全台最高的高山湖泊雪山翠池，周圍有全台面積最大的玉山圓柏喬木純林，夢幻自然美景，雪霸國家公園保育志工吳峻德今年入山服勤時，1月24日赫發現玉山圓柏森林一牆之隔有升火的痕跡，他憂心與生氣，因為千年林相有可能因不慎毀於一旦。

雪山主峰西稜下翠池海拔約3520公尺，池水終年冰冽不輟，滿水位長55公尺、寬16公尺，最深水位66公分，平均水深20 公分左右，水滿溢出往山谷流去，成為大安溪的上游，周圍玉山圓柏林面積約有90公頃，許多樹齡都超過千年，因地處避風處，高大挺拔林相珍貴。

吳峻德今年1月24日服勤到翠池山屋，卻在玉山圓柏森林邊緣，石頭牆角發現升火的痕跡，他表示，懷著感恩與珍惜的心情到翠池，卻因此景憂心不已，他相信憂心與生氣的不只是他，愛山人與大眾也不能接受，貪圖方便焚燒，可能將千年珍貴的玉山圓柏林毀於一旦，千年的珍貴圓柏是颱風季護國神山的第一線，守護著美麗寶島。

他呼籲希望貪圖方便的人，想想自己的自私，大自然以美景迎接，卻用什麼心態危害大自然，玉山圓柏無聲，不代表可以在大安溪源頭翠池升火。

雪霸國家公園管理處副處長鄭瑞昌說，雪霸處近來陸續有接獲民眾及志工通報，翠池山屋、霸南山屋、新達山屋附近都發現有升火的痕跡，國家公園內禁止升火，查獲依規定裁處3000元，但因幅員廣闊，現場路程動輒1、2天，困難度相對提高，只能請山友自律，或相互勸說約制，否則稍有不慎，將造成無可挽回的生態浩劫。

雪山翠池及周圍玉山圓柏喬木純林，自然美景夢幻，志工最近發現一牆之隔有升火的痕跡，...
雪山翠池及周圍玉山圓柏喬木純林，自然美景夢幻，志工最近發現一牆之隔有升火的痕跡，憂心千年林相有可能毀於一旦。圖／雪霸國家公園保育志工吳峻德提供
分享
雪山翠池及周圍玉山圓柏喬木純林，自然美景夢幻，志工最近發現一牆之隔有升火的痕跡，...
雪山翠池及周圍玉山圓柏喬木純林，自然美景夢幻，志工最近發現一牆之隔有升火的痕跡，憂心千年林相有可能毀於一旦。圖／雪霸國家公園保育志工吳峻德提供
分享
雪山翠池及周圍玉山圓柏喬木純林，自然美景夢幻，志工最近發現一牆之隔有升火的痕跡，...
雪山翠池及周圍玉山圓柏喬木純林，自然美景夢幻，志工最近發現一牆之隔有升火的痕跡，憂心千年林相有可能毀於一旦。圖／雪霸國家公園保育志工吳峻德提供
分享

玉山國家公園雪山

延伸閱讀

影／雪霸369山莊持續飄雪 雪季登山遵守3要...

大陸冷氣團來襲 雪霸369山莊以上今早飄了一...

八通關古道建新山屋 2年後啟用

南二段山友杜鵑營地墜谷死亡 直升機今吊掛遺體

相關新聞

路平了！竹縣推「路平專案」今年再編列1.7億改善

2020-01-29 10:10

桃園燈會明天試燈31日登場 13天武漢肺炎防疫不能少

2020-01-29 11:34

桃竹苗走春 特色場館 等你打卡

2020-01-29 00:00

苗栗無武漢肺炎確診病例 口罩後天陸續供貨

2020-01-28 21:16

「商人不應賺災難錢」他免費送里民3萬片口罩

2020-01-28 11:42

竹市動物園初一起全面開放 來場「城市躲貓貓」

2020-01-23 23:07

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20

熱門文章

寒流發威！屏東北大武山時隔15年再降瑞雪

2020-01-28 17:07

苗栗無武漢肺炎確診病例 口罩後天陸續供貨

2020-01-28 21:16

台南口罩工廠提前開工 年後日產量達85萬片

2020-01-28 17:32

環狀線1月31日通車 機捷A3站同步啟用預辦登機

2020-01-28 16:23

彰化縣強制進出醫院戴口罩 不聽勸最高罰1.5萬元

2020-01-28 16:35

武漢肺炎疫情升溫 高雄市政府取消109年新春團拜活動

2020-01-28 22:49

防武漢肺炎疫情到郊外 他到大雪山驚喜拍到美麗雲海

2020-01-29 09:24

影／20公尺須鯨命喪台東 成大等研究團隊解剖釐清死因

2020-01-28 17:12

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top