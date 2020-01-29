最大玉山圓柏純林旁升火 千年林相恐毀於一旦

雪霸國家公園全台最高的高山湖泊雪山翠池，周圍有全台面積最大的玉山圓柏喬木純林，夢幻自然美景，雪霸國家公園保育志工吳峻德今年入山服勤時，1月24日赫發現玉山圓柏森林一牆之隔有升火的痕跡，他憂心與生氣，因為千年林相有可能因不慎毀於一旦。

雪山主峰西稜下翠池海拔約3520公尺，池水終年冰冽不輟，滿水位長55公尺、寬16公尺，最深水位66公分，平均水深20 公分左右，水滿溢出往山谷流去，成為大安溪的上游，周圍玉山圓柏林面積約有90公頃，許多樹齡都超過千年，因地處避風處，高大挺拔林相珍貴。

吳峻德今年1月24日服勤到翠池山屋，卻在玉山圓柏森林邊緣，石頭牆角發現升火的痕跡，他表示，懷著感恩與珍惜的心情到翠池，卻因此景憂心不已，他相信憂心與生氣的不只是他，愛山人與大眾也不能接受，貪圖方便焚燒，可能將千年珍貴的玉山圓柏林毀於一旦，千年的珍貴圓柏是颱風季護國神山的第一線，守護著美麗寶島。

他呼籲希望貪圖方便的人，想想自己的自私，大自然以美景迎接，卻用什麼心態危害大自然，玉山圓柏無聲，不代表可以在大安溪源頭翠池升火。